Choferes federados quieren pagar SOAT en dos cuotas y Gobierno les dice no

Fuente: Página Siete Digital

Los choferes sindicalizados del país aceptaron el pago del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 2021, que inicialmente habían rechazado, pero en dos cuotas o hasta el 15 de mayo, demanda que fue presentada al Ministerio de Economía que rechazó la propuesta porque supuestamente permitiría que en ese tiempo los vehículos del sector circulen sin cobertura de seguro.

“Después de haber realizado un riguroso análisis técnico, se evidenció que dicha propuesta no es factible, toda vez que ampliar el plazo de compra con descuento del 38% hasta el 15 de mayo, promovería la existencia de vehículos en circulación sin cobertura del SOAT 2021, durante ese período de ampliación, en razón a que la cobertura del SOAT 2020 concluye el 30 de abril de la presente gestión”, sostuvo la viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, en un boletín oficial.

El ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes Primero de Mayo de La Paz, Mario Silva, informó este sábado que el problema en su sector no es con los motorizados livianos sino con los buses interprovinciales e interdepartamentales por la elevada suma del costo del SOAT, 3.700 bolivianos, y por ello, dijo, se pidió hacerlo en dos cuotas.

“El problema es que con los buses que pagan 3.700 bolivianos (por el SOAT) a Yungas, interprovincial e interdepartamental; tenemos ese problema y le hemos pedido a nuestro ejecutivo (de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia), Ismael Fernández, que mande una nota pidiendo que esa cancelación (pago) se haga en dos pagos, pero hemos recibido la respuesta negativa”, dijo Silva.

El dirigente de los choferes de La Paz afirmó que la respuesta del Ejecutivo molestó a sus bases y anunció que su sector volverá a enviar una nueva solicitud al Gobierno para los buses interprovinciales e interdepartamentales.

“Los compañeros de base se han molestado y por eso le pedimos al Ministerio de Economía que pueda tomar en cuenta, no es que no vamos a pagar, vamos a pagar pero en dos pagos porque 3.700 bolivianos es mucho, hoy estamos trabajando al 60% de nuestra capacidad, no hay clases, no hay universidades, no hay muchas cosas que están reactivadas como era el 100%, entonces ese es el problema”, dijo Silva.

El Ministerio de Economía reitera a los transportistas confederados se sumen al acuerdo que firmó con el transporte libre y cooperativizado para la compra del SOAT 2021, con un descuento del 38%, hasta el 30 de abril.

El 5 de abril, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, firmó un convenio con la Confederación del Transporte Libre de Bolivia, y el 8 de abril, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte de Bolivia (Fencootrans) se sumó a este acuerdo para comprar el SOAT 2021 con un 38% de descuento antes del 30 de abril.