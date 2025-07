Nueva encuesta revela un virtual empate entre Samuel y Tuto; Andrónico pierde terreno y se aleja de los primeros  

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Los resultados de la encuesta presentada por Unitel. Foto: captura de pantalla

eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga lideran intención de voto con mínima diferencia

Samuel Doria Medina, candidato presidencial por la alianza Unidad, encabeza la intención de voto con un 18,7%, seguido muy de cerca por Jorge «Tuto» Quiroga, de la alianza Libre, quien registra un 18,1%, según los resultados de la segunda encuesta nacional encargada por Unitel a la empresa Ipsos Ciesmori. La diferencia entre ambos líderes políticos es mínima, lo que refleja un escenario electoral altamente competitivo a medida que se acercan los comicios . La encuesta evidencia una fragmentación del voto opositor y un reordenamiento de las preferencias ciudadanas en un contexto marcado por la polarización y las tensiones internas en el oficialismo. En la primera encuesta (realizada en mayo), Doria Medina lideraba con un 19,1%, mientras que Quiroga también aparecía cerca con el 18,4%. Los datos también reflejan una tendencia a la baja de Andrónico Rodríguez, candidato de la Alianza Popular que registra el 11,8% de la intención de voto, quien en la primera encuesta alcanzó el 14,2%. En cuarto lugar figura Manfred Reyes Villa (APB – Súmate) con el 8,2%.

– Doria Medina y Tuto Quiroga se reparten el respaldo regional, Reyes Villa lidera en Cochabamba

Según la segunda encuesta nacional encargada por Unitel a la empresa Ipsos Ciesmori, Samuel Doria Medina, de la alianza Unidad, es el favorito en los departamentos de La Paz, Tarija, Beni y Pando. Por su parte, Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre, lidera la preferencia electoral en Santa Cruz, Oruro, Potosí y Chuquisaca. En Pando Doria Medina lidera con 18,2%, en Beni con el 32,3%, en La Paz con el 18,8% y Tarija con 30,3%. Tuto Quiroga lidera en Potosí con 16,3%, en Chuquisaca con el 25,2%, en Oruro con el 18,2% y en Santa Cruz con el 27,7%. En tanto, Manfred Reyes Villa, candidato de Súmate, se posiciona como el principal candidato en el departamento de Cochabamba con 17.7%, aunque en esa región Tuto Quiroga es el segundo con 16,3% por tanto, podría ganar un senador. Estos resultados reflejan una marcada distribución regional del voto de cara a las elecciones del 17 de agosto. El voto regional es de suma importancia en el momento de definir la conformación de la Cámara de Senadores en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

– Encuesta: UCS, el MAS, Morena y ADN no superan el 3% y pueden perder sus siglas

La noche de este domingo la red UNITEL presentó una nueva encuesta de intención de voto de cara a los comicios generales del 17 de agosto. Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga están empatados en el primer lugar. En contrapartida, si la tendencia se confirma, UCS, el MAS, Morena y ADN pueden perder su sigla. En la encuesta realizada por Ipsos Ciesmori se preguntó: ¿Si la elección fuera este domingo por quién votaría? Jhonny Fernández, líder de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) que es base de la alianza La Fuerza del Pueblo, suma 2,5%. Eduardo Del Castillo, del Movimiento Al Socialismo (MAS), alcanza 2,3% del respaldo electoral. Por su lado, Eva Copa, del Movimiento de Renovación Nacional (Morena) tiene 0,6% de votos. Por su lado, Pavel Aracena, candidato de la alianza Libertad y Progreso ADN, suma el 0,2% en el último escaño. Según la ley, si un partido no suma el 3% de los votos pierde su personería jurídica. El voto se va concentrando en solo cuatro de las organizaciones políticas.

– Segunda encuesta nacional: Sube el voto indeciso, nulo y blanco

Los resultados de la segunda encuesta nacional electoral de UNITEL rumbo a las elecciones del 17 de agosto muestran que se mantiene una tendencia en los primeros lugares, pero que ha aumentado el porcentaje de voto residual, que suma aquellos que votarán nulo, blanco o indeciso. El voto blanco registra el 8,2% luego de que en la primera ola de encuestas estuviera en 6,5%, es decir subió un 1,7%; el voto nulo tiene 12,5%, lo que es un 2% superior al 10,5% de junio; mientras que el voto indeciso es del 11,3%, que es 1,3% más que el 10% de la ola de encuestas de inicios de junio. El voto residual suma 31,9%, un 4,9% más que el residual del 1 de junio. Esta cifra es mayor a la de la preferencia de cualquier candidato. Al ser consultados sobre la seguridad en la decisión de voto. Aquellos que dijeron blanco: en un 59% tienen decidido su voto y un 41% podría cambiar mientras que en el caso del voto nulo un 72% está decidido a anular su voto y un 28% podría cambiarlo. Un 49% señala que ni ningún candidato le convence, un 22% tiene dudas entre dos o tres.

– El 11,3% de los bolivianos aún no sabe por quién votar, según la encuesta presentada este domingo

La noche de este domingo la red UNITEL presentó una nueva encuesta de intención de voto de cara a los comicios generales del 17 de agosto. El estudio de opinión de Ipsos Ciesmori refleja que el 11,3% de los encuestados aún no ha decidido por quién votar. En las elecciones tercian a la fecha nueve candidatos tras la renuncia de Nueva Generación Patriótica, que aún figura en la encuesta. Si se compara con la anterior encuesta, los indecisos suben de 10% a 11,3%. En tanto, el voto blanco sube de 6,5% a 8,2%, mientras que el voto nulo escala del 10,5% al 12,5%. La consulta fue ejecutada entre el 5 y el 7 de julio a 2.500 encuestados. Se preguntó: Si la elección presidencial fuera este domingo, ¿por quién votaría usted? Tiene un margen de error de +/- 2,2% y se trata de una muestra probabilística-estratificada con cobertura nacional (urbano/rural) en los nueve departamentos. En las elecciones del 17 de agosto, los bolivianos acudirán a las urnas para elegir al presidente y vicepresidente y senadores y diputados.

– CEDIB sobre la industrialización del litio: “Nos hemos limpiado la boca antes de comer”

El investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), Jorge Campanini, advirtió que el país ha avanzado en el proyecto de industrialización del litio sin contar con información técnica ni planificación adecuada. “Nos hemos limpiado la boca antes de comer, hemos hecho el desarrollo sin conocer”, afirmó. Campanini señaló que Bolivia emprendió el camino hacia la industrialización del litio sin datos precisos sobre las reservas existentes, sin una política sólida y con decisiones improvisadas que hoy ponen en duda la viabilidad del proyecto. “Seguimos avanzando sin tener precisión de datos exactos que nos puedan ayudar a apuntar con mayor efectividad un proyecto tan importante para el país y un sueño tan importante para Potosí”, expresó. El investigador explicó que el país ingresó al negocio del litio a través de Yacimientos del Litio Boliviano (YLB), instalando incluso una planta de cloruro de potasio entre 2018 y 2019, pese a no haber concluido la planta de carbonato de litio ni contar con una certificación clara de reservas.

– Presidente de YPFB advierte de problemas en provisión de gas al 2031 si frenan proyectos exploratorios e industrialización

Si el próximo gobierno frena los proyectos exploratorios de hidrocarburos y de industrialización en curso, con la entrega a manos privadas, como parte de la privatización que anuncian candidatos de la derecha, habrá problemas en la provisión de gas, advirtió el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen. “Si ellos (próximo gobierno) decide dárselo a todas las transnacionales y que ellos se pongan a hacer todos los trabajos, como ha sido en el pasado, que nos ha llevado a esta situación de que solamente las transnacionales exploraban en el país (…), entonces ahí, probablemente, el 2028 pueda haber problemas”, perfiló en Bolivia Tv. Aunque aclaró que los problemas en la provisión de gas, probablemente, se den el 2030 o 2031 siempre y cuando no se continúe la política de exploración e industrialización con la producción de biodiesel. Justamente uno de los resultados de la política hudrocarburífera es el descubrimiento del megacampo Mayaya X1 en el norte del departamento de La Paz.

– Falta de seguridad jurídica frena la inversión extranjera en Bolivia

La inversión extranjera es fundamental en el desarrollo económico de Bolivia, ya que aporta recursos que impulsan diversos sectores productivos. Sin embargo, la falta de seguridad jurídica y la inestabilidad han causado el descenso del financiamiento. Según el Banco Central de Bolivia (BCB), entre 2018 y 2024, la inversión extranjera en Bolivia descendió en 18% y el porcentaje se eleva por encima de 60% si se toman en cuenta datos desde 2013. La Inversión Extranjera Directa (IED) recibida en 2024 registró un flujo de $us 247 millones, cifra superior a 2023, cuando alcanzó a $us 240 millones, según un informe del BCB. Y destaca que este comportamiento se explica principalmente por las utilidades reinvertidas de los sectores de hidrocarburos y manufactura. Es decir, la reinversión de utilidades fue el motor de la IED en 2024 y no el ingreso de nuevas inversiones o capital fresco. La cifra de IED más alta se registró en 2013, cuando llegó a $us 1.750 millones, y desde entonces comenzó a descender.

– El salario mínimo nacional se devalúa frente al dólar paralelo

A pesar del aumento salarial determinado por el Gobierno de 5% para la presente gestión, de 2.500 a 2.750 bolivianos, la ampliación de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, ha provocado una devaluación del 50%. Días atrás, el medio digital Bloomberg informó que el salario mínimo nacional de Bolivia es el tercero más bajo de la región al tipo de cambio oficial de 6,96 bolivianos por dólar, es decir 398 dólares, pero frente al paralelo de 15 bolivianos, la cifra baja a 181. El incremento salarial 2025 es el más alto en los últimos 7 años. Aunque este año será más inflacionario y con un bajo crecimiento económico (estanflación), se viabilizó uno más elevado a las expectativas de los diferentes agentes económicos, lo cual generará mayor incertidumbre en los mercados adelantaba el analista económico Fernando Romero. Entre las consecuencias está mayor inflación en las próximas semanas, a corto plazo mayor informalidad e inestabilidad laboral, contracción de la inversión privada, aún más ralentización de la economía y posiblemente mayor pobreza.

– Bolivia recibe de Brasil donación de 600 mil vacunas y activa fase de vacunación hasta los 14 años contra el sarampión

Bolivia recibió de Brasil un lote de 600.000 dosis de la vacuna contra el sarampión, entre 300.000 SR y 300.000 SRP, y empezó la segunda fase de vacunación masiva para proteger a más de medio millón de niñas, niños y adolescentes de entre 1 y 14 años, informó la ministra de Salud, María Reneé Castro. El lote de vacunas fue recibido en un acto en la ciudad de Santa Cruz. De las 600 mil vacunas, 300 mil están destinadas al grupo de 1 a 9 años y las restantes 300 mil a niñas y niños de 10 a 14 años, priorizando a escolares hasta tercero de secundaria. “Desde aquí vamos a iniciar a nivel nacional la distribución de estas vacunas, para que esta semana todos los departamentos cuenten con las vacunas y podamos proseguir con la vacunación”, explicó. Bolivia reporta hasta este domingo 119 casos confirmados de sarampión, de los que en Santa Cruz están 98 casos, en La Paz 10, en Potosí 4, en Beni 3, en Chuquisaca 2, en Oruro 1 y en Pando, 1. Castro volvió a pedir a los padres de familia llevar a sus hijos a los centros de salud.