Segunda encuesta nacional: Sube el voto indeciso, nulo y blanco

Los resultados de la segunda encuesta nacional electoral de UNITEL rumbo a las elecciones del 17 de agosto muestran que se mantiene una tendencia en los primeros lugares, pero que ha aumentado el porcentaje de voto residual, que suma aquellos que votarán nulo, blanco o indeciso.

El voto blanco registra el 8,2% luego de que en la primera ola de encuestas estuviera en 6,5%, es decir subió un 1,7%; el voto nulo tiene 12,5%, lo que es un 2% superior al 10,5% de junio; mientras que el voto indeciso es del 11,3%, que es 1,3% más que el 10% de la ola de encuestas de inicios de junio.

El voto residual suma 31,9%, un 4,9% más que el residual del 1 de junio. Esta cifra es mayor a la de la preferencia de cualquier candidato.

Al ser consultados sobre la seguridad en la decisión de voto. Aquellos que dijeron blanco: en un 59% tienen decidido su voto y un 41% podría cambiar mientras que en el caso del voto nulo un 72% está decidido a anular su voto y un 28% podría cambiarlo.

Entre el voto residual se hizo además una consulta sobre decisión de voto en el caso de los votos indecisos. Un 49% señala que ni ningún candidato le convence, un 22% tiene dudas entre dos o tres candidatos, un 19% tiene decidido su voto (pero no lo revela) y un 10% no sabe no responde.

Estos datos corresponden a la segunda encuesta nacional de voto realizada por la empresa Ipsos- CIESMORI para la red UNITEL.

Ficha técnica

Financiador del estudio: Red de televisión UNITEL, la misma realizará la difusión de los resultados.

Metodología de recolección de información: Entrevista presencial cara a cara en hogares

Universo del estudio: Todas y todos los ciudadanos habilitados en el Padrón Electoral Biométrico (PEB) oficial, vigente en la página web del Órgano Electoral Plurinacional

Tamaño, tipo y cobertura de la muestra: 2.500 encuestas

Muestra probabilística-estratificada con cobertura a nivel nacional (urbano/Rural) en los nueve departamentos

Método de muestreo: Muestreo polietápico estratificado con probabilidad proporcional al tamaño

Periodo de realización del trabajo de campo: Del 5 al 7 de julio de 2025

Nivel de confianza: El diseño garantiza un nivel de confianza del 95% con un margen de error nacional del 2,2%.