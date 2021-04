Christian Latorre de Blooming: “Nosotros como grupo le dimos prioridad a lo deportivo”

La calma volvió a Blooming luego de que la dirigencia cancelara el sueldo de enero que debía a los jugadores.Entonces el plantel volvió a utilizar el material deportivo del club para entrenarse a órdenes del DT Eduardo Villegas.

“Nosotros como grupo le dimos prioridad a lo deportivo, trabajamos y nos hemos dedicado a entrenar para prepararnos de manera intensa para lo que se viene”, dijo Christian Latorre.

El plantel ingresó en paro el viernes reclamando el pago del sueldo de enero a un grupo que no había cobrado ese mes y también reclamaba el salario de febrero.

Luego de tres días de paro, los jugadores volvieron el lunes a las prácticas, pero como medida de protesta y de presión, se entrenaron con su propio material; lo mismo ocurrió el martes y recién este miércoles volvieron a utilizar la indumentaria del club.

Blooming ahora tiene la mira puesta en Real Tomayapo, equipo al que visitará el domingo (15:00) en el estadio IV Centenario, por la quinta fecha del torneo de la División Profesional.

“Desde el lunes que venimos haciendo hincapié en lo aeróbico y también en el trabajo con pelota, creo que todo va de la mano. Estos tres días fueron intensos para encarar el partido que se viene con todo”, agregó el uruguayo.

Latorre expresó el respeto que la academia cruceña tiene por su rival de turno sin dejar de pensar en que los tres puntos en juego tienen que ser ganados.

“Sabemos que Real Tomayapo tiene un equipo que busca ir adelante y no descuida atrás, si no me equivoco es uno de los equipos con menos goles en contra y es bueno ofensivamente. Ojalá sea un partido abierto y podamos lograr los tres puntos”, finalizó Latorre.