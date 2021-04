Chuquisaca: Municipios no recibirán dosis por cadena de frío

Con las dosis disponibles de la Sputnik V que arribaron el viernes a Chuquisaca se inició la vacunación masiva a adultos mayores



Las vacunas Sputnik V y Pfizer que lleguen a Chuquisaca se quedarán en Sucre. El Servicio Departamental de Salud (Sedes) informó que las dosis de estos lotes no podrán ser enviadas a los otros 28 municipios debido a la falta de una cadena de frío adecuada.

Para empezar, se requiere que los municipios cuenten con vehículos frigoríficos para el traslado y con equipos de refrigeración que alcancen los -20 grados centígrados. Estos últimos se necesitan, por ejemplo, para el inmunizante ruso.

“Ninguno de los municipios de Bolivia tiene la capacidad de transportar, tendrían que tener la cadena de frío de -20 grados bajo cero”, explicó la responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Wilma Rodríguez, que este fin de semana corroboró el problema de la falta de equipamiento en una reunión con las autoridades salientes de los municipios de Chuquisaca.

Debido a los procesos de transición en las alcaldías, el Sedes buscará hacer gestiones con las nuevas autoridades que asuman los gobiernos municipales. Esperan encontrar predisposición para equipar sus centros de salud y que esto a su vez permita inmunizar a la población de comunidades alejadas.

Rodríguez recordó que sopesar los inconvenientes para llevar las primeras dosis Sputnik V a Monteagudo retrasó la vacunación del personal de salud en casi un mes. “Esa vacuna Sputnik no se puede manejar en termos, no es una vacuna amigable con el manejo de cadena de frío, no es una vacuna tradicional”, indicó.

¿CUÁLES SÍ LLEGARÁN?

Las vacunas Sinopharm y AstraZeneca, que requieren una temperatura de almacenamiento de 2 a 8 grados centígrados, son más fáciles de transportar y conservar y sí serán enviadas a los restantes 28 municipios.

Ya se lo hizo con los lotes de la tercer y cuarta remesa, que llegaron en su totalidad a los municipios fronterizos con Santa Cruz donde por estos días avanza la vacunación de su población vulnerable.

Desde el Sedes se informó que solo quedarían algunas dosis en Monteagudo y Tomina, pero no se tienen datos precisos del número debido a que las brigadas de salud en muchos casos intentan llegar a comunidades alejadas y sopesan problemas climatológicos, lo que dificulta cumplir con el plan de vacunación.

NUEVO ENVÍO

Chuquisaca aguarda el arribo de nuevas dosis en los próximos días. El Sedes se reserva los días y puntos de vacunación. “Es crear mucha expectativa en la gente, cuando después nos mandan poca vacuna”, dijo al respecto Rodríguez.

La semana pasada, el Sedes anunció la llegada de 2.000 dosis de la Sputnik V, pero el viernes solo llegaron 1.520 y sin ninguna explicación del Ministerio de Salud. Al día siguiente se aplicaron todas a personas mayores de 60 años.

Hoy, martes, una aeronave de Boliviana de Aviación (BoA) tiene previsto aterrizar en el país con 200 mil dosis de la vacuna Sputnik V. Aún no se conoce cuántas serán para Chuquisaca.

