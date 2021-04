Clausen se juega su continuidad en Real Santa Cruz enfrentando Guabirá

Real Santa Cruz visitará este sábado a Guabirá por la sexta fecha del torneo de la División Profesional. El partido se jugará en el estadio Gilberto Parada de Montero, desde las 19:30, y será clave, sobre todo, para el equipo albo.

Real Santa Cruz no ha ganado ninguno de sus cuatro compromisos disputados hasta hoy, por esa razón el DT Néstor Clausen había manifestado que se marcharía si no le ganaba a Real Potosí, por la quinta fecha, pero el partido no se jugó por las inclemencias del tiempo y tal afirmación pasó para el encuentro que se avecina ante los azucareros.

Incluso el presidente del club, Carlos Sánchez, es consciente de tal situación. Aunque el directorio ve con buenos ojos el trabajo que realiza Clausen y su cuerpo técnico, pero los resultados mandan en el fútbol.

“El profesor Clausen ha puesto su cargo a disposición en dos oportunidades, pero el directorio le dio su respaldo y le dijo que esperemos hasta después del partido con Real Potosí para hacer un análisis y tomar decisiones, pero como ese partido no se jugó, tal análisis lo haremos luego del cotejo ante Guabirá”, dijo Sánchez.

Por lo tanto, está más que claro, que el compromiso ante los azucareros puede marcar un antes y un después en Real Santa Cruz, que actualmente ocupa el penúltimo lugar en la tabla de posiciones.

A propósito del cotejo de la quinta fecha con Real Potosí, que debía jugarse el viernes 23 de abril, el comité de competiciones de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) lo reprogramó para el 12 de mayo, en el estadio del club albo.