Cochabamba: Solo funcionan 300 de 1.900 radios de comunicación de la Policía

El Centro C4 estaría funcionando a media máquina.

 

Fuente: Red Uno

Ante la creciente ola de robos en la ciudad, el subcomandante de la Policía Departamental, Cnl. Iván Cordero, señaló que su institución se ha quedado con pocos recursos para combatir a la delincuencia.

Señaló que de 1.900 radios de comunicación para Cercado, solo funcionan 300. La mayoría no tiene baterías y les falta mantenimiento. Cordero también señaló que el Centro de Comando, Comunicación y Cómputo C-4 de la alcaldía, que costó más de 16 millones de dólares y fue entregado el 2017, no funciona conectado totalmente con la policía y tienen radios digitales en depósitos que no les entregan.

“Se ha hecho una solicitud para adquirir radios nuevas, sin embargo es un proceso que demora, pero por iniciativa propia de los jefes del departamento administrativo se está asignando recursos de otro ítem, para comprar baterías y comprar estas radios”, declaró el Comandante Departamental de la Policía, Cnl. Jhonny Corrales.

Personal de la Unidad de C4 no brindó información sobre los radios de comunicación almacenados. Tras las declaraciones del subcomandante de la policía sobre las 300 radios de comunicación en stock en el C4, quisimos obtener sus declaraciones de la unidad pero no pudimos ingresar a sus instalaciones, no existe comunicación por línea baja con Radio Patrullas 110, desde la alcaldía señalaron que la policía es la única que puede realizar controles en el lugar.