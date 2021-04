Colapsada, Guayaramerín declara desastre sanitario y alcaldesa clama ayuda

La población de Guayaramerín, al norte de Beni, en la frontera con Brasil, declaró desastre sanitario ante el colapso de los centros Covid-19 y de los hospitales, mientras la alcaldesa, Helen Gorayeb, llegó a La Paz para pedir ayuda al Gobierno, porque el municipio ya no tiene dinero para oxígeno, medicinas y “ni siquiera para pagar sueldos”.

“Estamos con una comisión aquí en La Paz para pedir al Gobierno que nos ayude en la parte económica, nos declaramos como municipio de desastre sanitario, pasamos por momentos muy difíciles, la sala Covid ha colapsado, el hospital está lleno, en los domicilios hay gente que no quiere llegar a los hospitales y está falleciendo”, dijo Gorayeb a Cadena A.

Aseveró que se ha solicitado una audiencia con el Ministerio de Economía y el de Salud para que agilicen la ayuda porque “la desesperación nos ha llevado a esto, por eso hemos venido a pedir apoyo económico”.

Explicó que cada primer día del mes les llega una cantidad de recursos del impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) pero que con el último depósito “no nos ha alcanzado ni para sueldos, no tenemos para comprar oxígeno, medicamentos ni insumos. No puedo quedarme sentada esperando que nos llegue recursos, por eso hemos traído la declaración de desastre sanitario, vamos a presentar al ministerio porque no tenemos ni para pagar sueldos de este mes”.

Aseveró que todavía tienen algunas vacunas para la población y que tiene pruebas de diagnóstico, pero que se acabarán los próximos días.

Dijo que se reunió con su par de la alcaldía brasileña de Guajaramirim para coordinar acciones de control en el paso fronterizo y prevenir el ingreso de la nueva cepa al país.