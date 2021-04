Cómo comprimir vídeos para enviarlos por WhatsApp o Discord

A la hora de compartir vídeos a través de aplicaciones de mensajería como Discord o WhatsApp, siempre nos vamos a encontrar con que hay un límite bastante pequeño en cuanto al peso del vídeo que queremos enviar.

En WhatsApp el máximo es de 64 MB, mientras que en Discord es de apenas 8 MB si tenemos una cuenta gratuita, y solo sube a 100 MB si tenemos Discord Nitro. Para estos casos o similares, hay una herramienta gratuita y fácil de usar que puede ayudarte a comprimir cualquier vídeo para poder enviarlo.





TinyVid

TinyVid es una app gratuita para comprimir tus vídeos fácil y rápido, ideal para poder compartirlos en WhatsApp o Discord, de hecho, viene con opciones específicas para que selecciones la plataforma que usarás para compartirlo para usar esos límites a la hora de comprimir tu vídeo.

Funciona en Windows, Linux y macOS y aunque su foco primario son gamers que quieran compartir rápidamente sus grabaciones para compartir en Discord, obviamente también funciona para cualquiera que quiera compartir un vídeo en la plataforma que sea, pero que tenga un límite pequeño en el tamaño de los vídeos que puede subir.

La aplicación es extremadamente simple y fácil de usar, soporta desde resolución 4K hasta 360p y todo lo que hay en medio (480p, 720p, 1080p). El procesamiento de tu vídeo se hace bastante rápido, pero puedes ajustar para que se haga lo más rápido posible si estás dispuesto a perder calidad.

Durante el procesado la app te dirá, dependiendo de las opciones que elijas, si tu vídeo lucirá bien, si tendrá artefactos, o incluso si se verá «calidad patata» porque estás usando demasiada compresión.

TinyVid soporta hasta 60 FPS, pero puedes cambiar entre 30, 24, 20, y hasta 15 FPS para que pese aún menos. También puedes elegir un tamaño personalizado en MB si no quieres usar las opciones para compartir en Discord o WhatsApp.

Además de comprimir el vídeo puedes recortarlo y la app te indicará duración. Es lo único adicional que puedes ajustar en TinyVid con un par de sliders en la vista previa. Esto no es un editor de vídeo como tal, es una herramienta simple para comprimir y poco más, pero sirve su propósito más que bien, es gratis, no inyecta adware y no tiene límites de uso ni añade marcas de agua molestas.

Los resultados obviamente van a variar mucho dependiendo del vídeo original, qué tanto lo comprimas y el resto de opciones que elijas, pero en general procesa muy rápido y los vídeos que te genera son más que aceptables, especialmente para compartir en apps donde nadie espera jamás poder compartir 30 minutos de vídeo en 4K.