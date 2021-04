Como dos gotas de agua: Gwyneth Paltrow celebra el 15 cumpleaños de su hijo Moses con una foto que demuestra lo mucho que se parecen

“Santo Moisés, no puedo creer que ya tengas 15 años hoy”, le dice Paltrow haciendo un divertido juego de palabras con el nombre religioso de su ya no tan pequeño. «Eres el chico más soñador, dulce y brillante de todos los tiempos. Te amo tanto que no puedes comprenderlo. Feliz cumpleaños, pequeña trituradora”, escribe junto al retrato de Moses antes mencionado y una foto de él haciendo snowboard, una de sus grandes pasiones.