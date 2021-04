Cómo saber si tu correo electrónico y datos personales están entre los más de 5 millones filtrados en el ciberataque a Phone House

Abril está siendo un mes negro para la ciberseguridad. Tras la publicación de los datos de la brecha de Facebook, que dejó 533 millones de números de teléfono al descubierto, recientemente hemos sabido que Phone House ha sufrido un supuesto ciberataque. El final de la historia, hasta ahora, es la publicación parcial de datos de la brecha en la Deep Web.

Ayer pudimos acceder al documento con datos personales de clientes de Phone House, y hoy have i been pwned? ha integrado los datos de la brecha a los que ha accedido en su base de datos. Frente al millón de líneas que pudimos comprobar ayer, esta web de ciberseguridad habla de 5.223.350 de cuentas de correo electrónico filtradas.

Ver si tus datos están entre los filtrados es tan fácil como introducirlos en la web

Para saber si somos víctima de la brecha de seguridad de Phone House, que hay una probabilidad muy alta de sí si hemos sido clientes y nuestros datos están filtrados, solamente tenemos que ir a have i been pwned? e introducir nuestro correo electrónico. Haciéndolo, podremos ver si se ha filtrado en el ciberataque.

Por el momento, no podemos comprobar si nuestro teléfono ha sido filtrado. Pero si el https://www.genbeta.com/seguridad/como-saber-tu-correo-electronico-datos-como-dni-estan-5-millones-filtrados-ciberataque-a-phone-housemail se ha filtrado, lo probable es que el móvil también

Por el momento, y aunque los datos filtrados incluyen muchos números de teléfono, creemos que la base de datos de have i been pwned? no los incluye, pues introduciendo muchos de ellos aparecen como no filtrados. Con los correos electrónicos la cosa cambia, e introduciendo cualquiera de los que vemos en el documento al que hemos accedido, la web no solo lanza el mensaje en rojo de «Oh no — pwned!», sino que indica que el correo forma parte de la brecha de Phone House.