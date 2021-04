Con mucho dolor en el corazón les damos Elvira y yo nuestro más sentido abrazo a…

...the resignation of President Carlos Mesa , that possibility was blocked and... Carlos Mesa , se le bloqueó esa posibilidad y la elección recayó en el... Carlos Mesa a debate 'cara a cara' www.eldia.com.bo | 1 hour ago ...Vicepresidencia por el MNR el 2002. Ref. Fotografia: Mauricio Balcázar...

bolivianthoughts.com | 12 hours ago

...could have constitutionally assumed the presidency by succession, after the resignation of President Carlos Mesa, that possibility was blocked and... Carlos Mesa, se le bloqueó esa posibilidad y la elección recayó en el último eslabón de la cadena sucesoria, el presidente de la Corte Suprema...

Compartido: 0