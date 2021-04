Con una serie de comedia: Demi Lovato regresa a la televisión

El regreso de Demi Lovato a la actuación ha recibido un gran impulso; los jefes de la NBC la han elegido para su nueva comedia televisiva.

Demi protagonizará y será productora ejecutiva de Hungry, que sigue a un grupo de amigos que pertenecen a un grupo de personas con problemas alimentarios.

Escrito y producido por la escritora de Will & Grace y la creadora de Hot In Cleveland, Suzanne Martin. El programa también será producido por el manager de Lovato, Scooter Braun, y el coprotagonista de Will & Grace, Sean Hayes.

El tema no es ajeno a la cantante, que luchó contra los trastornos alimentarios cuando era adolescente.

La noticia del pedido piloto de Hungry llega casi tres semanas después del lanzamiento de su nueva serie documental Dancing with the Devil, que narra la recuperación de Demi luego de una sobredosis cercana a la muerte en 2018.

Lovato dejó de actuar hace unos años para centrarse en su carrera musical y su salud mental.