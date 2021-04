Concejal pedirá a la Fiscalía active Ley del Arraigo contra Revilla y sus concejales

Fuente: erbol.com.bo

El concejal del MAS Mario Condori anunció este domingo que presentará ante la Fiscalía de La Paz, un requerimiento para activar la Ley del Arraigo contra el alcalde saliente Luis Revilla y todos sus concejales, a fin de garantizar la permanencia de estas autoridades y que respondan por la situación económica de la Alcaldía Municipal.

Dijo que, ante el actual conflicto por la basura y salarios impagos, Revilla no ha dado la cara. “Es más no sabemos si está en el país, ojalá no haya escapado porque debería haber dado la cara y por eso vamos a presentar la denuncia, para que no escape”, declaró a Erbol.

Lamentó que ni los concejales de Sol.bo den la cara probablemente “sea porque saben que hubo mucha corrupción en la alcaldía”. Precisó que el martes se apersonará ante la Fiscalía paceña para pedir se active la Ley el Arraigo contra Revilla y sus concejales.

Ley de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional de Autoridades del nivel central del Estado y de Entidades Autónomas, obliga a permanecer en el país, al presidente, vicepresidente, ministros de Estado, gobernadores, alcaldes y máximas autoridades salientes, además de asambleístas plurinacionales, departamentales y concejales que administren recursos fiscales, por el espacio de tres meses, una vez que dejen el cargo.

Por otra parte, informó está a la espera que una Sala Constitucional de La Paz fije para las próximas horas una audiencia para atender una Acción Popular que presentó el pasado viernes, a fin de obligar al alcalde saliente ordene el pago de salarios de cinco meses a los trabajadores de La Paz Limpia (LPL) por casi 75 millones de bolivianos y unos 42 millones a los que trabajan dentro el relleno sanitario de Alpacoma.

Condori manifestó que esta Acción Popular ha surgido ante la indiferencia absoluta del alcalde para enfrentar a los conflictos que no solamente alcanzan a los obreros del aseo urbano, sino también a otros servicios, proveedores y a los mismos funcionarios administrativos.

Aclaró que acuden a este recurso de defensa constitucional porque la mayoría del Concejo Municipal en manos de Sol.bo dio por cerrada la gestión legislativa edil para dar paso al proceso de transición, sin considerar que actualmente hay un grave problema que afecta a la salud pública de todos los ciudadanos paceños.