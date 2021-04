Confirman que no se iniciará vacunación masiva en Santa Cruz por falta de dosis

Fuente: lostiempos.com

El secretario de Salud de la Gobernación de Santa Cruz, Marcelo Ríos, anunció que no se podrá iniciar con la vacunación masiva contra el Covid-19, por la falta de dosis en el departamento cruceño.

“La vacunación, que tenía que iniciarse el primero de abril no será posible en Santa Cruz, ya que las dosis de vacunas, que deberían haber llegado el 30 de marzo, según el cronograma del Gobierno nacional, no llegaron ni al país, ni mucho menos al departamento”, señaló Ríos tras la reunión del COED de Santa Cruz.

Conclusión del COED: Gobernación confirma que no se iniciará la vacunación masiva en Santa Cruz por falta de dosis

El secretario de Salud confirmó que en la capital cruceña no se vacunará a los adultos mayores, como estaba establecido en el cronograma, por falta de vacunas, que debe dotar el Ministerio de Salud

El Deber

Frenazo a la vacunación. Seis días después de la fecha establecida para el inicio de la vacunación masiva en todo el país contra el Covid-19, Santa Cruz anuncia que no se podrá cumplir con el cronograma establecido por las autoridades nacionales, por falta de dosis en el departamento.

El ‘baldazo de agua fría’ golpea a los adultos mayores, ya que de acuerdo al cronograma deben ser los primeros en ser inmunizados. En días pasado en Santa Cruz y en otras regiones del país se observaron largas colas con el propósito de ser vacunados, pero nada de eso sucedió.

El Gobierno responsabilizó a las autoridades departamentales, porque según ellos cuentan con dosis para vacunar, mientras que en los departamentos ‘gritan’ por dotación.

La información confundió a la población vacunable de acuerdo al rol (adultos mayores) porque continuó hasta este martes realizando filas para registrarse y otros con la esperanza de ser inmunizados; sin embargo, hasta ahora nada de eso ocurrió.

Más de un millón de dosis deben llegar al país

Marcelo Ríos aseguró que son 1.700.000 dosis de vacuna Sputnik V las que debieron llegar a Bolivia a fines de marzo para ser utilizadas desde el primer día de abril, pero no fue posible. Estas dosis son para inmunizar a los adultos mayores.

Aseguró que existe una cantidad limitada en la cámara de refrigeración de la Gobernación para continuar vacunando a los primeros grupos que se establecieron que son: al personal médico, personas con cáncer y pacientes con enfermedades renales.

Rubén Costas conminó al Gobierno a no desinformar sobre las vacunas

El gobernador Rubén Costas reclamó honestidad al Gobierno central sobre la información que difunde sobre las dosis de vacunas y las pruebas de antígeno nasal. Aseguró que Santa Cruz siempre ha sido dejada de lado por los gobiernos nacionales.

“Desde el COED hacemos un reclamo y conminamos a que el Gobierno no mienta con las vacunas, no desinforme con el tema de las pruebas antígeno y no le eche la culpa a los médicos porque están en paro, porque ellos no vacunan”, manifestó la autoridad.

En días pasados representantes del Ministerio de Salud indicaron que existían dosis en Santa Cruz para seguir vacunando y que solo se había utilizado un 34%, situación que el Sedes de este departamento rechazó.

Sobre el tema, Marcelo Ríos, esta noche afirmó que un representante del Gobierno nacional verificó las escasas vacunas que existen en la cámara de frío de la capital cruceña, por lo que se espera que después de esta constatación ocular se termine la polémica y lleguen nuevas vacunas al departamento más poblado y más golpeado por el Covid-19.