Congreso del MAS debatirá que funcionarios del MAS que trabajaron con Áñez «no ocupen cargos»

El expresidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, informó que en el congreso del Movimiento al Socialismo (MAS) previsto para el mes de junio, también se analizará sancionar a las autoridades que siendo del MAS trabajaron con el gobierno de Jeanine Áñez, por lo tanto, «no deberían volver a ejercer cargos de libre nombramiento».

«Muchos funcionarios públicos que han actuado coyunturalmente, que han sido masistas después han apoyado al gobierno de Áñez, y ahora han vuelto al MAS. Mínimamente tendría que imponerse una sanción para que estas personas que ingresaron por el MAS a una función pública, si no deberían ser expulsión porque tienen derecho a cambiar de opinión, pero no deberían ejercer cargos en la función pública de libre nombramiento», declaró Borda a ANF.

Para el exlegislador se trataría de aplicar una sanción, un mecanismo que debería ser incorporado en el estatuto del MAS, para «regular a los militantes»; precisó que es una propuesta que debe ser debatida en el congreso y aprobada por dos tercios de votos de los delegados que participarán de los nueve departamentos del país.

El otro tema que preocupa en las filas del partido gobernante es que militantes o autoridades electas del MAS, que tras discrepancias políticas internas, aparecen como candidatos por otras fuerzas políticas, sin renunciar a la organización a la que pertenecían, precisó Borda, en la misma línea del presidente del MAS, Evo Morales.

Casos como esos se han dado en las últimas elecciones subnacionales, Eva Copa tras ser relegada como candidata del MAS por el municipio de El Alto, postuló con la agrupación Jallalla y terminó ganando con amplia mayoría; otro caso es la gobernación de Pando, Regis Richter, también fue desplazado por el partido gobernante y decidió candidatear por el MTS y ganó la elección.

Uno de los temas que vamos a debatir profundamente es lo siguiente: siendo alcalde, concejal o asambleísta del MAS se presenta como candidato a otro partido; por estatuto, debatiendo y aprobando, no vamos a permitir eso», señaló Morales en una entrevista en radio Panamericana, quien anticipó que se harán modificaciones al estatuto.

Renovación en la dirección nacional del MAS

En relación a la renovación de la dirección nacional del Movimiento al Socialismo, Víctor Borda sostiene que el expresidente Morales es una «figura histórica» dentro de la organización política, reconoce que hay voces que alientan la renovación total de la dirigencia, y que si bien «nadie se opondrá» a esta línea, «el tema es elegir quién», es decir, en reemplazo de Morales.

«Quién puede unificar al partido, qué persona tiene un grado de representatividad de los diferentes sectores sociales del país, qué persona tiene esa idoneidad de plantear propuestas. Muchas veces es fácil proclamar el cambio, él no sirve o este no sirve, lo difícil es encontrar un sustituto natural», declaró el exdiputado.

Precisó que el expresidente ha demostrado que tiene estas cualidades, por lo menos durante el gobierno del MAS; pero Borda no se abstrae, dice que es una realidad de que «están surgiendo nuevos actores políticos» y en ese contexto «es importante renovar», considera importante encaran estos desafíos de lo contrario la organización política se quedará «rezagada definitivamente».

«Tal vez sería importante -en mi criterio personal- dar la oportunidad a nuevas figuras que están emergiendo en el espacio político de nuestro país», sostuvo; no obstante, señaló que Morales sigue siendo una figura muy fuerte en el MAS, por lo tanto, el congreso debe tener la capacidad de analizar «si todavía es el tiempo de Evo o ya no, en función del instrumento político, de lo colectivo y no de cuestiones personales».