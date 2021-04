Copa anuncia auditoría y procesos penales a autoridades salientes de El Alto

Fuente: Página Siete

La alcaldesa electa de El Alto, Eva Copa, anunció este viernes que ordenará una auditoría a la administración saliente, por las obras inconclusas o en mal estado que dejarán. Agregó que una vez se conozca el resultado de ese proceso, se iniciarán acciones a las exuatoridades que corresponda.

«A los que correspondan (los denunciaremos) y a los que hayan dado el visto bueno a proyectos que son inconclusos, porque los alteños no merecemos eso. No merece que solamente por decir: ‘Es mi gestión, entreguen a las prisas (sic) obras que no están concluidas’, y que en el tiempo en vez de dar bien estar van a dar problemas», declaró a Red Uno.

Esta semana se reunió la comisión de transición de Copa con la de la burgomaestre saliente, Soledad Chapetón. El encuentro terminó con recriminaciones de ambos lados, debido a la falta de coordinación y otros aspectos.

La autoridad entrante señaló que se realizaban contrataciones a última hora y que no les dejaban recursos ni para pagar salarios. Agregó que obras como la Jacha Utha será un problema y que la entrega de una «terminal loteada» también traerá inconvenientes a la nueva administración.