Tras la primera reunión del proceso de transición de la Alcaldía de El Alto, la alcaldesa electa, Eva Copa, anunció este miércoles que iniciará medidas legales contra su antecesora, Soledad Chapetón, por la contratación irregular de al menos 1.500 personas, además de la licitación de 35 proyectos que equivalen a Bs 46 millones.

También denunció iliquidez en las cuentas del municipio, lo que no le permitiría cubrir los salarios de los trabajadores.

“Nuestros abogados ya están trabajando en el marco de la ley, de cómo vamos a responder a estas licitaciones que se han ido haciendo y estas contrataciones porque hay que ser realistas, las empresas no se pueden prestar a esto porque no tenemos recursos económicos. A las personas que están siendo contratadas, incluso vamos a empezar a reducir el personal porque no van a haber recursos ni para pagar sueldos», dijo en entrevista con La Razón.

La autoridad electa explicó que la Alcaldía de El Alto no podrá cubrir ni su panilla de sueldos, porque a la fecha tiene un líquido en cuentas de Bs 300.000 para pagar salarios.

«Qué voy a hacer con 300.000 (bolivianos), no voy a poder alcanzar a pagar planillas hasta que culmine esta gestión», advirtió.

En ese marco, adelantó que harán una evaluación del personal edil, porque varios no están cumpliendo sus funciones.

Cuestionó el trabajo del Concejo Municipal, que no aprueban la Ley de Transición y permite que se realicen contrataciones y pago de deudas atrasadas, cuando ya existen nuevas autoridades electas.

“Cómo hacen su Plan Operativo Anual, viendo tres gestiones adelante, con qué plata creen que vamos a hacer gestión nosotros, me parece muy irresponsable por parte del municipio hacer este tipo de licitaciones y contrataciones y doblemente responsable del Concejo Municipal que hasta ahora no aprueba la Ley de Transición”, cuestionó.

Denunció que algunos proyectos licitados estaban programados para junio y julio, pero fueron adelantados a marzo. Entre las obras están adoquinado de calles, mejoramiento de infraestructura educativa, pese a que no haya clases presenciales; además de la licitación del desayuno escolar por Bs 33 millones.