Copa dice que Evo «está traumado con el tema de los golpes»

Fuente: Página Siete Digital

La alcaldesa electa de El Alto, Eva Copa, afirmó este lunes que Evo «está traumado con el tema de los golpes», después de que el líder del MAS la llamó traidora por supuestamente haber sostenido una reunión con el gobernador electo Luis Fernando Camacho.

«Hay mucha paranoia. Se está formando muchas ideas erróneas en su cabeza porque está traumado con el tema de los golpes y piensa que cuando va a reunirse alguien de diferentes polos estamos confabulando contra él», declaró la autoridad electa.

El fin de semana, el jefe del oficialismo aseguró que el 15 de abril, Camacho se reunió en un hotel de Tarija con Copa, además de los gobernadores electos Damián Condori (Chuquisaca) y Óscar Montes (Tarija). “Los traidores reunidos con Camacho”, manifestó.

En respuesta, Copa declaró que «si de traidores hablamos, traidor es aquel que huye y deja abandonado e indefenso a su pueblo», en alusión a la renuncia y posterior huida del país por parte de Morales, en medio de las acusaciones de fraude electoral, en noviembre de 2019.

«Es algo bien irracional lo que dice Evo Morales. En todo caso, a los actos de aniversario que tuvieran los diferentes departamentos ¿no iría porque va Camacho? No, yo debo ir donde me inviten por respeto a esas ciudades», señaló Copa a Fides, en referencia al encuentro con Camacho.

La presidenta del Senado durante el gobierno de transición afirmó que por respeto a la edad de Morales, no dice todo lo que siente ni vende sus principios.

«Que no se equivoque (Morales), voy a defender mis principios, no vendo mis principios. Me da mucha pena que actúe de esa manera. Por respeto a su edad y su investidura no digo todas las cosas que siento», manifestó.