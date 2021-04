Covid-19: Bermejo reporta solo 30% de vacunación y moviliza al Sedes

El Sedes no descarta priorizar la vacunación Covid-19 en otro grupo etario, ante baja asistencia de los adultos mayores en Bermejo. Una comisión realizará la evaluación el 20 de abril.

Daniel Rivera Matirayo

Fuente: https://elpais.bo

Bermejo recibió vacunas contra la Covid-19 para inmunizar casi al 100 por ciento de su población de adultos mayores, pero el problema es que los beneficiarios no asisten para la aplicación de ese biológico, la cobertura alcanza solo al 30 por ciento. Es por eso que una comisión del Servicio Departamental de Salud (Sedes) y la Defensoría del Pueblo se desplazará hasta ese municipio para hacer una evaluación y fijar nuevas estrategias.

Según datos del Sedes en Bermejo, hay 4.454 adultos mayores, de los cuales unos 300 se hicieron vacunar bajo la priorización de enfermos crónicos y con patologías de base, por lo que quedaba pendiente alrededor de 4.100 personas. En ese sentido, con el tercer lote de vacunas que llegó a Tarija, se enviaron 7.600 vacunas que alcanzan para 3.800 individuos porque se aplican dos a cada uno. Sin embargo, desde el 6 de abril a la fecha solo se aplicaron 1.415.

Ante esa situación, Virginia Casón, técnico del Programa Departamental Ampliado de Inmunización (PAI), señaló que el 20 de abril llegarán a la ciudad fronteriza para hacer una evaluación sobre la baja cobertura de aplicación de las dosis. Por un lado, manejan la hipótesis que la población escoge la marca de la vacuna, pero también es consciente que puede faltar difusión de información sobre la vacunación.

“Lamentablemente esa situación no solo se da en las personas adultas, sino en el personal de salud que escoge qué vacuna colocarse, pero todas son buenas – comentó la funcionaria –Vamos a sostener una reunión con la responsable de salud para hacer una evaluación sobre la baja cobertura y qué acciones realizar frente a esa situación. Si es necesario se hará una reformulación del cronograma, se empezará a inmunizar a otro grupo etario, pero primero queremos ver el verdadero motivo de la baja cobertura”.

Por su parte, Vanesa Serpa, responsable municipal del PAI en Bermejo, explicó que la baja cobertura puede obedecer a que la gente no tiene confianza en la vacuna, pero también espera el último momento para acudir a hacerse inmunizar, porque el instructivo nacional es que la vacunación a los adultos mayores es todo el mes de abril.

La funcionaria señaló que mientras los adultos mayores de Bermejo no acuden a hacerse inmunizar, personas de la ciudad de Tarija se trasladaron hasta los centros de salud para recibir la dosis, sin embargo, no les aplicaron porque no corresponde a personas de otros lugares. Uno de los requisitos es el carnet de identidad donde indica la zona de residencia, pero también una verificación de la historia clínica.

Serpa indicó que todos los centros de salud de Bermejo están habilitados para aplicar la vacuna contra la Covid, seis en el área urbana y siete en la rural. En el último caso, el personal visita casa por casa porque los adultos viven en zonas alejadas y no acuden a los establecimientos, mientras que en la ciudad hay puntos fijos. Asimismo, las dosis están disponibles en todos los seguros de corto plazo que funcionan en esa localidad fronteriza.

Solo el 20% de lo previsto acudió por la vacuna

El 19 de abril inició la vacunación a los adultos mayores de 80 años de edad en la ciudad de Tarija, pero solo acudió el 20 por ciento de las personas que se esperaba en el primer día, según informe del Programa Ampliado de Inmunización (PAI). De momento se habilitaron cuatro puntos fijos, en el Albergue Municipal y tres centros de salud; 3 de Mayo, 15 de Abril y San Jorge. En esos establecimientos se aplica la vacuna Sputnik-V.