El jefe de bancada de la Alianza Creemos, Erwin Bazán, reactivó en las últimas horas el planteamiento de un Pacto Fiscal Gobierno-Regiones, con el fin de garantizar una distribución más equitativa de los ingresos del Estado y compensar en justicia a los departamentos que más aportan.

Para este efecto, el asambleísta nacional presentó una petición de informe escrito al servicio estatal de autonomías dependiente del Ministerio de la Presidencia, para que esta remita información sobre las propuestas técnicas relacionadas al Pacto Fiscal en tratamiento desde las gestiones 2015 hasta el 2020.

“La distribución de los recursos no es equitativa y no le hace justicia a las regiones que aportan más, no le hace justicia al modelo de administración que tenemos en el país (…) estamos en contra del modelo que es centralista y no les permite a las regiones manejar su dinero”, sostuvo.