Cristiano Ronaldo marcó un gol, alcanzó una increíble estadística y salvó al Juventus de una derrota en el clásico

El duelo ante el Torino terminó 2 a 2 y el equipo de Andrea Pirlo quedó cuarto en la tabla, lejos del líder Inter, y cerca de perder su posición de clasificación a la próxima Champions League.

Fuente: infobae.com

Un doblete del paraguayo Antonio Sanabria le dio este sábado un empate 2-2 al Torino en el derbi contra el Juventus y prolongó la caída del último campeón de la Serie A. El gol sobre el final lo marcó Cristiano Ronaldo, cuando restaban 10 para el cierre.

Fue el visitante el primero en adelantarse, gracias a un grito de Federico Chiesa, pero el local, que lucha por la salvación, compitió con gran compromiso y dio la vuelta al marcador con un doblete del ex jugador del Real Betis. El delantero aprovechó un mal rechace del meta polaco Wojciech Szczesny para firmar el 1-1 de cabeza y no perdonó un grave pase defensivo fallado por el sueco Dejan Kulusevski a los 17 segundos de la reanudación para completar la remontada. Lleva así cuatro goles en los cinco partidos disputados con la camiseta granate, además de haber ofrecido una asistencia.

La Juventus pagó el golpe psicológico del 1-1, pero en el momento más complicado apareció Cristiano, con su 24° anotación en 25 fechas del torneo, una estadística letal, para anotar el 2-2. Los últimos minutos fueron de alta intensidad emotiva, con el uruguayo Rodrigo Bentancur que sacudió un poste y Sanabria que rozó el triplete con un gran cabezazo atajado por Szczesny.

Con este empate la Juventus quedó a 9 puntos del líder, Inter de Milan, que aún debe jugar ante el Bologna para estirar la diferencia de sus perseguidores en la carrera del título. El entrenador Andrea Pirlo había dejado fuera del banco para este encuentro al argentino Paulo Dybala, el brasileño Arthur Melo y el estadounidense Weston McKennie, castigados por organizar una cena nocturna y violar las reglas anticoronavirus. El miércoles debe medirse nada menos que ante el Napoli, por un duelo pendiente de la fecha 3.

Con respecto al castigo a sus futbolistas, el técnico había declarado: “Los tres jugadores en cuestión no han sido seleccionados, volverán a trabajar más tarde, veremos cuándo. Este tipo de cosas han estado sucediendo durante años, pero cuando no se te permite, no deberían suceder, tanto por lo que está sucediendo en el mundo como por lo que está sucediendo con el equipo”.

El jueves Dybala se disculpó por el incidente, aunque dijo que simplemente se había “quedado fuera a cenar” e insistió en que la reunión “no era una fiesta”. Pirlo tampoco contó con los defensas Leonardo Bonucci y Merih Demiral para el partido del sábado en el Stadio Olimpico Grande Torino luego de las pruebas positivas de Covid-19.