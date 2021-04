Cuatro municipios fronterizos de Bolivia, en alerta roja por la cepa brasileña

Carolina Méndez / Santa Cruz

La cifra no es menor. Bolivia comparte la mitad de sus límites con Brasil, el país desbordado con la nueva cepa de coronavirus. El temor está latente pese al cierre de fronteras decretado por el Gobierno. Los municipios fronterizos creen que la nueva variante de coronavirus ya está en su territorio, aunque la precariedad del sistema sanitario impide constatarlo.

“Creemos que el virus está en Cobija porque tenemos pacientes muy jóvenes con nueva sintomatología que no hemos visto en la anterior ola. Sin embargo, no tenemos la certeza para demostrarlo porque aún no hemos recibido el resultado de las muestras que enviamos a Inlasa (La Paz). Estamos a la espera, sabemos que desde allí se enviarán a otro laboratorio fuera del país”, señala la gobernadora de Pando, Paola Terrazas.

No hay certezas pero la sospecha crece. Cobija, Guayaramerín, San Matías y Puerto Quijarro comparten tanto colindancia con Brasil como gran flujo comercial, cultural y social que, ante la nueva cepa amazónica, se tornan en amenaza. El Gobierno decidió cerrar las fronteras por siete días pero las autoridades sospechan que el virus posiblemente esté ya en circulación.

Los cuatro municipios están en alerta roja no sólo por su proximidad sino también por sus insuficientes condiciones sanitarias: faltan médicos, camas de terapia intensiva, medicamentos y oxígeno.

Ciudades interdependientes

La personalidad de las ciudades fronterizas es peculiar. Se traza sobre contextos urbanos con características propias marcadas por la delimitación territorial y el intercambio continuo. La vida de sus ciudadanos por lo general está muy relacionada a esta condición. Bolivia y Brasil comparten cuatro puntos fronterizos en los que hay interdependencia de ciudades.

El primer lugar, al norte, Cobija (Pando) se une a Brasilea (estado del Acre) por el Puente de la Amistad. La infraestructura que tiene una longitud de 80 metros es atravesada incluso por personas caminando o en motocicleta con alta frecuencia. Se vive en una ciudad y se trabaja en la otra. Se estudia en un país y se compra alimentos en el otro. No hay límites marcados.

“Hemos hecho una reunión binacional con autoridades de las dos ciudades brasileñas cerca de Cobija y hemos acordado de que es necesario tomar acciones conjuntas. Creemos que cerrar la frontera puede afectar demasiado a la población por la cercana dependencia de actividades aquí y allá. El año pasado, cuando se cerraron las fronteras, tuvimos el encarecimiento de los productos y el ingreso por contrabando. Tememos que vuelva a ocurrir”, explicó la Gobernadora pandina.

Un segundo punto transfronterizo está sobre el Río Mamoré en el tránsito de Guayaramerín (Beni) hacia Guajará-Mirim (estado de Rondônia). Durante todo el día barcazas de madera llevan y traen a personas con mercadería, alimentos e incluso muebles. Hay un intenso intercambio por vía fluvial que no cesa y que permite en cuestión de minutos estar en un país o en otro.

“La gente cruzaba la frontera con un certificado de antígeno nasal negativo. Había control de un lado y de otro pero no se interrumpió el intercambio comercial. La gente ha estado transitando de ida y vuelta durante la segunda ola”, cuenta José Alberto Cuéllar, epidemiólogo de Guayaramerín.

Otro lugar fronterizo entre Bolivia y Brasil es San Matías (Santa Cruz) que está a una hora y media de Cáceres (estado de Mato Grosso). El viaje se hace en vehículo particular aunque también hay buses que hacen el recorrido.

A Cáceres llegan los matieños buscando socorro sanitario, queriendo abastecerse de alimentos e incluso muchas mujeres van hasta allí para dar a luz a sus hijos intentando garantizarles atención médica. “Es el vecino rico”, dicen en la jerga local.

“Conversamos con la alcaldesa de Cáceres y ella manifestó que no quiere que se cierre la frontera como un acto de solidaridad para San Matías. Nosotros tenemos pacientes que son atendidos en esa ciudad, hay cesáreas, atención traumatológica y otras especialidades. Como municipio, necesitamos de Cáceres”, explica Fabio López, alcalde de San Matías.

Agrega que ante el cierre, “hay que hacer acuerdos para que los pacientes graves puedan ir al vecino país y no interrumpir su atención médica”.