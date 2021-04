De Farías, la teoría de Clausewitz y los libertadores de América

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Dispuesto a responder, César Farías se presentó ayer en una conferencia de prensa para medios impresos. Durante casi dos horas defendió su trabajo. Se describió como un estratega estudioso. Habló de la voluntad y la fe para emular la hazaña de los libertadores de América. Del realismo para asumir la teoría de Carl von Clausewitz, un joven militar prusiano (1780-1831), que sostenía “que ejército grande le gana a ejército chiquito”.

Usted tiene un mensaje esperanzador, pero ¿hace un análisis realista, insiste en que Bolivia se clasificará al Mundial de Catar?

“Nosotros siempre trabajamos bajo la voluntad, la voluntad necesita también de todos porque no es la voluntad solamente del jugador. La voluntad y la creencia, cuando la gente se decide. La fe mueve montañas, la voluntad del ser humano hace sacar lo mejor que tiene cada uno y hoy estoy convencido de que nosotros nos jugamos la etapa más importante, donde podemos salir hacia arriba o nos podemos quedar en el fondo. Esos partidos ante Perú y Venezuela, de local, nos va a dar el camino para todo. Después nos toca visitar a Chile y la sensación que quedó en el camerino es que podemos ganar, que podemos competir. No sé qué puede pasar en las próximas tres fechas y a lo mejor empieza a brillar todo. Nosotros trabajamos para eso. El realismo, a ver, nosotros siempre tenemos, nosotros sabemos que somos hoy los últimos, pero eso no quiere decir que no podemos ganarles a los demás, que esto es fútbol, que si trabajamos podemos cambiar, que si trabajamos podemos crecer, que tenemos una ventaja, cuando un jugador está preparado, que es la altura y que hoy viene una generación importante, que todavía se puede cobijar con otros referentes”

La estrategia de Clausewitz

“Cualquier estratega y cualquier general, nosotros estudiamos mucha estrategia, tiene que saber sus limitaciones y nosotros la sabemos. Claro que existe la teoría de Clausewitz, que dice que ejército grande le gana a ejército chiquito, pero también hay una gran verdad: estos países nuestros se liberaron en inferioridad de ejército, en inferioridad de formación y sin embargo hubo la voluntad y la fe y el discurso para poder trascender. Esa es una enseñanza que nos dejó desde época del Libertador, que nosotros podemos hacer cosas con ribetes de hazaña”.

“No trabajo para proteger el cargo”

“Descabezando al profesor Azkargorta, que les dio una clasificación al Mundial, descabezando a los jugadores que fueron al Mundial, descabezando a la gente es muy difícil. Nosotros trabajamos para tratar de darle un entendimiento a la gente, no para proteger un cargo, si no para que la gente piense que puede conquista algo. No será la primera vez que me corran de un lugar, o la última, pero nosotros trabajamos con una fe y una creencia en lo que hacemos porque tenemos el respaldo de los jugadores”.

Realismo

“No es que no seamos realistas. Respeto su posición, pero sí tengo fe en el jugador boliviano y eso me llena de esperanzas a mí y veo que siento que estamos muy cerca de que esto pueda explotar, son definitivas las fechas que vienen. Hablamos con los jugadores, muchachos, “¿qué pasa si nosotros llegamos mejor a estos tres partidos de Eliminatoria, con seis puntos?”. (RDC Deportes)