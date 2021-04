De Mira Sorvino a Jennifer Garner: estrellas que cambiaron Hollywood por el cine cristiano

¿Quién es? Cybill Shepherd. ¿De qué me suena? La última película, Taxi Driver y, sobre todo, por haber formado junto a Bruce Willis la más atractiva pareja de detectives privados en Luz de Luna ¿En qué película cristiana puedo verla? En 2015 estrenó El poder de la cruz, una producción coral sobre varios personajes que se redimen gracias a su reconciliación con la fe católica. Preguntada por Variety respecto a su involucración en este tipo de proyectos de sobremesa, Shepherd se defendió alegando que este subgénero no tiene nada de nuevo. “En el viejo Hollywood solían hacer películas basadas en la fe todo el tiempo. La primera película que me llevaron mis padres fue Los diez mandamientos. La industria del cine cuenta con una gran historia en la producción de películas religiosas, y ellos no pensaban que fuera algo raro”.