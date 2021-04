Declaraciones de Arce tachadas de “discriminatorias” son justificadas por diputado del MAS

Fuente: Radio Fides

Las polémicas declaraciones del presidente Luis Arce Catacora en la campaña de un candidato, asegurando que las vacunas contra el Covid-19 remitidas a Tarija fueron enviadas “para el pueblo y no para la familia de los ricos”, son defendidas por el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Jerjes Mercado quien aseguró que lo dicho por la autoridad no es un delito e indicó que las afirmaciones del mandatario no son discriminadoras.

“El presidente Arce no es una persona discriminadora, sé que está preocupado por la situación de la emergencia y para que lleguen vacunas a los bolivianos”, sostuvo a tiempo de indicar que el gobierno siempre busca soluciones “para quien más lo necesita” e indicar que las declaraciones del presidente se dieron “fuera de los horarios de trabajo”.

Asimismo, aseveró que para el gobierno es difícil cumplir sus funciones “si se tienen muchos candidatos opositores en las gobernaciones o municipios”.

En su visita a Tarija, el mandatario manifestó lo siguiente:

“Hemos mandado vacunas para el pueblo, para los médicos, no para las familias de los ricos, no para la oligarquía tarijeña”.

Estas afirmaciones fueron justificadas por afines al MAS y al gobierno y calificadas como “discriminatorias” por parte de diferentes sectores.