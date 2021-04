Defensa de expresidenta Áñez presentará acción de libertad y ella dice que resistirá

A un mes de la detención de la expresidenta Jeanine Áñez y los exministros de Justicia, Álvaro Coimbra, y de Energía, Rodrigo Guzmán, el caso de presunto “golpe de Estado” no tiene mayores avances.

La defensa legal de Áñez anunció que la próxima semana presentará dos “acciones de libertad”. A su vez, la expresidenta, a través de una carta, indica que resistirá.

“No ha habido un avance significativo en la investigación y nosotros estamos preparando una acción de libertad, no hemos visto una investigación significativa”, dijo el abogado Ariel Coronado.

Agregó que el Ministerio Público no respetó el debido proceso, toda vez que de un día para otro se emitió la orden de aprehensión, para posteriormente detenerla.

“La jueza como los vocales no han valorado correctamente los antecedentes para disponer la detención preventiva de la señora Áñez y los exministros, por eso nuestra acción de libertad y la otra acción de libertad será por la aprehensión ilegal”, indicó.

La Fiscalía imputó a la exmandataria y sus exministros por los delitos de terrorismo, conspiración y sedición.

Resistiré

La expresidenta, mediante una carta dirigida al pueblo boliviano, cuestiona la administración de Luis Arce, al sostener que “la dictadura ha demostrado que es muy buena en la persecución política y muy mala en la vacunación contra el virus”.

Se dio lectura a esta misiva ante la masiva concentración y posterior marcha que se realizó en La Paz en demanda de la liberación de las exautoridades.

“Un mes en el que la dictadura ha desplegado talentos para el abuso e incapacidad para crear empleo. En este mes he aprendido algo: voy a resistir porque la causa es más grande que mi pena y voy a resistir porque no estoy sola, mucha gente dentro y fuera de Bolivia ha entendido que esto no es sólo Jeanine Áñez; esto es sobre la libertad, sobre la democracia y sobre Bolivia”, manifiesta Áñez en su carta.

Citada a declarar

Ayer se conoció que la Fiscalía citó a Áñez en calidad de investigada por cuatro proposiciones acusatorias para juicios de responsabilidades, presentadas por el Ministerio de Justicia.

La expresidenta prestará sus declaraciones en la cárcel de Miraflores, hoy a partir de las 9:00.

Las acusaciones responsabilizan a Áñez y los exmiembros de su gabinete por el “préstamo irregular y oneroso de $us 346,7 millones por parte del FMI, la prórroga ilegal de concesión de Fundempresa, la vulneración de derechos humanos de los bolivianos residentes en Chile y las restricciones durante la pandemia”.

“El suscrito fiscal general del Estado, Juan Lanchipa Ponce, ordena a cualquier funcionario policial o del Ministerio Público citar formalmente a la señora Jeanine Áñez Chávez, portando su carnet de identidad y acompañada de su abogado”, dice la citación.

Detenciones ilegales en un mes

El Consejo Nacional de la Democracia (Conade) evaluó la detención de la expresidenta Jeanine Áñez como un tipo de acciones ilegales, vulneración del Estado de derecho y de las garantías, y sostiene que la Justicia no podrá probar que en el país hubo un “golpe de Estado”, pese a la falta de independencia del órgano Judicial.

“Después de muchos años, recordando a las dictaduras, desde hace un mes muchas personas fueron detenidas a medianoche, sin orden legal, trasladadas a La Paz en aviones, lo que vulnera las garantías constitucionales. Una cacería judicial en plena democracia. Si no hubo golpe de Estado, no puede existir terrorismo, sedición y conspiración”, considera el Conade.