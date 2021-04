Defensoría pide a cocaleros que planteen una solución a su conflicto

Luego de una reunión por más de dos horas, los cocaleros de Los Yungas que llegaron hasta las oficinas de la Defensoría del Pueblo, no lograron la mediación que buscaban, por el contrario, la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, les solicitó que ellos busquen un planteamiento de solución a su conflicto.

“Se ha solicitado a la dirigencia que ha llegado hasta la Defensoría del Pueblo, que pueda generar una suerte de análisis respecto a soluciones que le devuelvan la paz a Los Yungas más allá de la pertenencia de un grupo u otro”, dijo Cruz en un video grabado.

El máximo dirigente cocalero de Los Yungas, Armin Lluta, se declaró decepcionado por el encuentro que tuvieron con la Defensora porque ella les dijo que podría gestionar alguna entrevista hasta el próximo lunes y no de forma inmediata como buscaban los campesinos productores de coca.

“Yo he cuestionado, le pedí que no deje pasar el tiempo, si hay voluntad mañana puede convocar y sentarnos, le dije que ella es abogada puede revisar, pero nada. Eso sí, mañana no vamos a parar la movilización, vamos a estar todos estos días, nosotros desconfiamos de la Defensora porque está parcializada con el Gobierno, vemos que nos quiere desmovilizar”, dijo el dirigente cocalero.

La tarde de este lunes un numeroso grupo de productores de coca marcharon desde su sede pidiendo la abrogación de la Resolución 068 que autoriza el funcionamiento ilegal de un mercado de coca; la libertad de los detenidos; la investigación a los responsables de los heridos en los enfrentamientos y el resarcimiento de daños.

Gasificación

Luego de un enfrentamiento con la Policía y gasificación de por medio, lograron que una comisión de siete personas sea recibida por Nadia Cruz a quien censuraron su forma de ignorar este conflicto.

Nadia Cruz dijo que rechaza los abusos policiales (si los hubiera), pero al mismo tiempo pidió a los movilizados respetar la dignidad de las personas que se desplazan por las calles, “más allá del cargo que puedan ostentar, creemos que es importante que estas manifestaciones sean respetuosas de los derechos humanos de la población”.

Lluta recordó que los detenidos ya pasan de una decena que fueron aprehendidos sin que hayan cometido ningún delito y el gobierno no cede en su posición, por lo que las movilizaciones siguen en pie.

Para mañana, una nueva marcha recorrerá las calles de La Paz con la misma demanda, la abrogación de la Resolución 068 y la libertad de sus detenidos, principalmente. El dirigente recordó que dos personas perdieron las manos en las protestas porque el grupo afín al Gobierno, encabezados por Elena Flores, contrataron mineros y transportistas para generar conflictos en los bloqueos.

La disputa es por el mercado legal de la coca, que el grupo de cocaleros afines al MAS quiere tener de forma paralela al de Adepcoca.