Dessard traza su objetivo más grande: unir a bolivianos y peruanos para limpiar el río Desaguadero

«Mi objetivo grande es limpiar el Desaguadero con bolivianos y peruanos, sería un gran mensaje para el mundo», así lo afirmó el ambientalista francés Alexis Dessard al anunciar cuál sería una de sus próximas jugadas en el corto y mediano plazo, tiempo en el que permanecerá en Bolivia para continuar con las campañas de limpieza que inició en diferentes departamentos de Bolivia.

El río Desaguadero es compartido entre Bolivia y Perú, el principal de la cuenca endorreica del lago Titicaca.

«Me quedaré algunos meses más en Bolivia, mi vida cambió porque ahora haré las campañas de limpieza y no solamente turismo», sostuvo Dessard y agregó que planea hacer ambas actividades al mismo tiempo. «Es un turismo ecológico que voy a hacer», precisó.

Dessard se convirtió en una figura reconocida en el país por sus campañas de limpieza en el Cementerio de Trenes, Uyuni (Potosí); el lago Uru Uru (Oruro); río Rocha (Cochabamba) y el lago Titicaca (La Paz), donde otras entidades también articularon sus iniciativas de recojo de residuos.

«Nos sorprende la unión de varias instituciones para realizar limpieza en varios lugares y evitar que no haya basura en lugares turísticos«, dijo en referencia a la inclusión de estas actividades como la Policía, las Fuerzas Armadas y otras entidades de la sociedad civil de carácter ecologista.

Sin embargo, el francés lamentó que su trabajo en el país está siendo politizado por perfiles falsos de redes sociales y aclaró que no apoya a ningún partido político. “Páginas en Facebook se hacen pasar por mí y politizan mi acción. No apoyo a ningún partido político. Solo tengo un perfil público sobre Facebook (http://facebook.com/alexis.dessard)”, explicó vía Twitter.

Sobre la foto en que aparece sosteniendo la wiphala, dijo que antes preguntó al ministro de Gobierno si la bandera era política y «me dijo que no, que era nacional”.

En días pasados, la Asamblea Legislativa le entregó un reconocimiento como muestra de gratitud por su labor social y la concienciación al país. El francés aseveró que el medioambiente no conoce fronteras.

«Algunos se dicen avergonzados que un extranjero incentive la limpieza de su país, pero el medioambiente no conoce de fronteras, más bien colaboremos con cada uno», sostuvo Dessard. «Estoy aquí porque hace un mes tuve una idea simple, se trataba de recoger algunas basuras del suelo, hice un video pidiendo ayuda a los bolivianos para unirse», enfatizó.

Páginas Facebook se hacen pasar por mi y politizan mi acción

NO apoyo ningún partido político.

SÓLO tengo un perfil público sobre Facebook (https://t.co/SuUf705Xnb).

He preguntado al Ministro de Gobierno antes la foto si la bandera era política y me dijo que no, que era nacional pic.twitter.com/XsJ6ghjxUo

— Alexis Dessard (@VlogAlexis) April 23, 2021