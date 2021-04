Diócesis de San Ignacio dice que Defensa se negó a firmar documento para no afectar antenas en cerro expropiado

Ref. Fotografia: El obispo Robert Flock.

La Diócesis de San Ignacio respondió al comunicado del Ministerio de Defensa en el que las autoridades garantizan que no se afectará las antenas de transmisión de una radio y un canal de televisión que están instaladas en un cerro que fue expropiado por el Gobierno. El obispo Robert Flock señala que no pueden creer en este compromiso ya que se les comunicó que no se firmaría ningún acuerdo sobre este tema.

Flock relata que el pasado 14 de abril se reunió con un representante del Ministerio de Defensa, el teniente coronel Franz Vargas, al que le pidió un documento firmado que garantice que sus instalaciones en el cerro no se verían afectadas.

“El día siguiente, por mensaje de WhatsApp, indicó: ‘Monseñor, buenos días, comunicarle que no va ser procedente el Doc. Firmado del que hablamos ayer, que las instancias pertinentes procederán de acuerdo a ley, siento mucho comunicarle esto. Por esto no podemos confiar en las declaraciones del Ministro Novillo, de que no afectarán nuestras instalaciones y nuestras transmisiones”, señala Flock.

El Ministerio de Defensa explicó ayer que la decisión de expropiar un cerro en el municipio de San Ignacio de Velasco tiene que ver con el proyecto del “Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo” (Sidacta).

Un estudio técnico determinó la implementación del sitio radar “en el Cerro Parroquia predio Chihuahua por presentar el lugar mayor cobertura de detección radar, debido a la elevación geográfica y las características del terreno únicas del lugar”.

Defensa aseguró que la ejecución de este proyecto no pondría en riesgo a los medios. “No existe ninguna intención de hacer retirar la antena, ni la repetidora del canal de televisión y mucho menos de afectar la transmisión de estos medios de comunicación”, por lo que anunció que se enviará una comisión hasta San Ignacio para que se garantice el funcionamiento de la radio y la televisora que están en medio de la polémica.