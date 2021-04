Diputado a Del Castillo: No estamos de paseo en EEUU, su comentario no tiene sustento lógico

Del Castillo criticó a la comisión de legisladores de oposición, desde su cuenta de Twitter, y señaló que sus prioridades son otras y por eso se fueron a pasear a los Estados Unidos.

La Paz, 20 de abril (ANF). – El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Marcelo Pedrazas, rechazó las declaraciones del ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, que acusó a los opositores de haberse ido de paseo en un viaje a los Estados Unidos (EEUU); el legislador manifestó que denunciarán la violación de derechos humanos y la indefensión de la ciudadanía ante un sistema de Justicia que no garantiza independencia en sus actuaciones.

“Antes de emitir comentarios que no tienen un sustento lógico (debería ver lo que sucede en el país), porque no estamos de paseo, estamos (cumpliendo la) labor de una buena parte de los bolivianos que está reclamando una justicia imparcial y sobre todo que no se atenten contra los derechos constitucionales”, declaró Pedrazas a la ANF desde Washington.

Del Castillo criticó desde su cuenta de Twitter a la oposición boliviana al señalar que tienen otras prioridades y que se fueron de paseo al país norteamericano. “Mientras nuestro pueblo busca una solución ante la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo en Bolivia, asambleístas de oposición van a pasear a #EEUU”, escribió en su tuiter.

