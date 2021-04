Diputado Gutiérrez ve complicidad de la Fiscalía tras rechazo a la demanda contra Lidia Patty

Gutiérrez continuará investigando a la exparlamentaria Patty.

Fuente: Gigavisión, eju.tv

El diputado de Creemos, Jose Carlos Gutiérrez, ve complicidad de Fiscalía en el rechazo a la demanda presentada contra la exdiputada Lidia Patty con la cual no fue notificado ni su persona que es el demandante.

«No hemos sido notificados sobre ningún tipo de rechazo ante la denuncia presentada contra la señora Lidia Patty», expresó el parlamentario.

Gutiérrez acusó a la Fiscalia de no realizar su trabajo en este caso, además de no cumplir con la normativa con relación a las notificaciones «el abogado de Lidia Patty se enteró primero«, agregó. Dijo claramente que el Ministerio Público no quiere investigar este caso por tanto es cómplice de la persecución política en este país y del discurso falso sobre un golpe de Estado.

Recordemos que el Ministerio Público rechazó la denuncia interpuesta por parlamentarios de la agrupación Creemos en contra de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, a quien se demandó por presunta prolongación de funciones en su cargo de parlamentaria, siendo que ella misma aseguró que hubo un «golpe de Estado» contra el gobierno de Evo Morales