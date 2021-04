Diputados citan a Angélica Sosa para esclarecer financiamiento edil de “olla común”

Diputados citan a la alcaldesa de Santa Cruz para esclarecer financiamiento edil a bloqueadores que impulsaron el golpe

Fuente: ABI

El diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Patricio Mendoza, denunció este lunes que la alcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, rehúye a esclarecer sobre el uso de fondos municipales para beneficiar a los bloqueadores en Santa Cruz, quienes promovieron los hechos violentos que derivaron en el golpe de Estado de 2019.

El legislador explicó que previamente se emitió una Petición de Informe Escrito (PIE) a Sosa sobre el financiamiento de 30 mil raciones diarias de la denominada “olla común” que fueron destinadas a los bloqueadores con recursos públicos de la alcaldía cruceña. Sin embargo, la autoridad edil negó proporcionar esta información argumentando incompetencia del Órgano Legislativo.

“Lo que más preocupa es que ella no rinde informe, no se sabe cuánto dinero ha sido destinado, no se sabe cuánto y cómo ha sido aprobado el POA y no se sabe quién ha sido el beneficiado, suponemos que esto es una malversación de fondos. Cuando Fernando Camacho empezó este golpe de Estado fue con financiamiento de algunos particulares, empresarios privados y países extranjeros, a eso se sumó la señora Angélica Sosa, sacando plata del municipio para destinar raciones de comida para los bloqueadores en 21 días”, señaló.

En ese sentido, la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías de la Cámara de Diputados, aprobó un nueva Petición de Informe Oral (PIO), mismo que fue programado para el martes 20 de abril.

“No podemos quedarnos parados y le hemos pedido otra petición de informe como asambleístas nacionales, ella responde que no tenemos ninguna tuición sobre ellos para pedir informes. Está equivocada la señora Angélica Sosa y sus asesores, los diputados si estamos facultados para pedir informes escritos y orales y que ellos rindan cuentas a la población”, ratificó.