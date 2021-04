Dockweiler afirma que Revilla hizo de la Alcaldía su agencia

Fuente: Elalteño

El coordinador de los concejales del Movimiento Al Socialismo (MAS) de La Paz, César Dockweiler, denuncia que Luis Revilla convirtió a la Alcaldía en su “agencia de trabajos”.

“Es muy fácil echarle la culpa al Gobierno, sobre todo para los alcaldes de oposición. No puede ser que las planillas de trabajadores hayan crecido exageradamente, la Alcaldía era la agencia de empleos del señor Revilla”, denunció Dockweiler, en plaza Murillo.

Sus declaraciones surgen luego que, en las últimas semanas, el electo burgomaestre, Iván Arias, acusó a Revilla de dejar un “vacío económico” en el municipio y trabajadores de La Paz Limpia, protestan en las calles, en demanda de que les paguen sueldos atrasados de casi cinco meses.

El excandidato del MAS, exigió transparentar lo que se hizo con todo el dinero y la bonanza económica en la gestión de Luis Revilla y detalló que, tan solo por el pago de parqueos se generaba mucho dinero que se fueron directo a los sueldos y no se compró un solo ladrillo para La Paz.

“Se hizo parqueos controlados y pagados y, lo que queremos saber es qué se hizo con ese dinero, porque no hay ni siquiera para comprar un ladrillo, lamentablemente ni un solo centavo se quedó para el municipio, todo era para pagar las planillas exageradas, eso provoca déficit para La Paz”, lamentó.

LAMENTOS

Las críticas no quedaron ahí porque Dockweiler también atacó al alcalde entrante, Iván Arias, a quien que calificó de “muro de los lamentos”, porque se pasa lamentando que no hay dinero para su gestión.

“El señor Arias más parece un muro de los lamentos, porque se la pasa lamentándose de que no hay dinero y responsabiliza a la anterior gestión, le pedimos al señor Arias que sea un poco más creativo, nosotros dijimos que, si bien no se tendrá la misma solvencia que años anteriores, seremos creativos para luchar contra la crisis económica”, afirmó.

El coordinador de los asambleístas municipales del MAS, adelantó que su labor desde ahora en adelante será auditar todas las obras y proyectos de Iván Arias, para que cumpla con sus propuestas electorales.

“No podemos permitir que los alcaldes entrantes realicen propuestas que no van a cumplir, la gente necesita saber qué se está haciendo con sus recursos, necesita saber cuáles son las tareas que se van a realizar y lo que no vamos a permitir es que nos pongan excusas de que supuestamente no hay plata para las obras, eso no lo vamos permitir”, aseguró.

FISCALIZACIÓN

El excandidato del partido en función de Gobierno, propone una “ley especial” para fiscalizar gestiones de alcaldes salientes, con el objetivo de saber cuáles fueron las obras y el financiamiento que impulsó Luis Revilla, a lo largo de 11 años encabezando la Alcaldía.

“Los cinco concejales del MAS que vamos a impulsar una fiscalización a toda su gestión, estamos hablando de 11 años en los cuales el señor Revilla, estuvo al mando de la Alcaldía y ahora se quiere ir provocando un daño a la ciudad y a trabajadores sin paga”, afirmó Dockweiler.