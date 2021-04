Dormir muy poco en la mediana edad puede aumentar el riesgo de demencia, advierte un estudio

“Sería realmente poco probable que casi tres décadas antes, este sueño fuera un síntoma de demencia, por lo que es un gran estudio que proporciona evidencia sólida de que el sueño es realmente un factor de riesgo”, manifestó en diálogo con The New York Times la doctora Kristine Yaffe, profesora de neurología y psiquiatría en la Universidad de California, San Francisco, que no participó en el estudio.