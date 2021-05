Economía aclara que el incremento en el salario mínimo no afectará al subsidio de lactancia

Fuente: paginasiete.bo

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas indicó que el incremento al Salario Mínimo Nacional de 2%, no afecta al subsidio de lactancia. Mediante un comunicado, dijo que el aumento solo tendrá un efecto sobre el bono de antigüedad y no así en otros componentes.

El anuncio se realizó luego del anuncio de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que en un comunicado hace alusión al incremento del 2% e indica que: “este tipo de decisiones, asumidas sin consenso y con una perspectiva política, tendrán graves consecuencias, porque están afectando irremediablemente la delicada situación de la economía de las empresas y los emprendimientos, que además sufren los efectos del contrabando, la caída de los ingresos y, sobre todo, la incertidumbre que genera la persistencia de una grave pandemia que sigue castigando a los bolivianos”.

Además la CEPB expresó su rechazo al aumento al salario mínimo, debido a que implicaría el incremento en otros componentes como el bono de antigüedad y el subsidio de lactancia.

Al respecto, el Ministerio de Economía desacreditó estos últimos argumentos de la CEPB, “puesto que denota su desconocimiento de la normativa vigente, toda vez, que mediante Decreto Supremo Nº 3546 de 1 de mayo de 2018, se dispuso que el Subsidio de Lactancia equivale a Bs2.000.- (Dos Mil 00/100 Bolivianos)”, enfatiza el ministerio.

Economía alega que “al no incrementarse el haber básico, no implica la asignación de recursos adicionales para el bono de frontera, dietas, horas extraordinarias, vacaciones no utilizadas, suplencias, aportes colaterales por régimen de corto plazo (salud), prima de riesgo profesional, aporte patronal fondo solidario, aporte Patronal para Vivienda y otros, que se consideran en la planilla salarial”.

Según esta cartera, al no haber incremento en el haber básico “no se afectará al empleo, ni habrá impacto en la subida de precios, ni existirá pérdida de valor adquisitivo. Así también, no afectará al pequeño emprendedor que quiera establecerse en la economía formal”, garantizó el ministerio, en respuesta al pronunciamiento de la CEPB.

El ministerio de Economía calificó a la afirmación de los empresarios como “errónea y malintencionada”. Además, apuntó que con el incremento se dinamizará la actividad económica.