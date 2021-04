El Alto: Chapetón afirma que deja una Alcaldía con presupuesto

Fuente: El Alteño

La alcaldesa Soledad Chapetón enfatizó que el techo presupuestario del Municipio de El Alto es 1.300 millones de bolivianos, programados en el Plan Operativo Anual (POA) para esta gestión.

La aclaración fue hecha tras las afirmaciones vertidas por la alcaldesa electa, Eva Copa, quien se refirió a que la actual administración edil estaría haciendo contrataciones irregulares y que se estaría dejando un Municipio endeudado, durante el proceso de transición.

“Cada proyecto debe estar programado en el Plan Operativo Anual, en el POA y todos los procesos que hoy día se están haciendo responden a un cumplimiento del POA”, aclaró la “Sole”.

Agregó que cada municipio tiene un presupuesto definido para el año y, en el caso de El Alto, son 1.300 millones de bolivianos, los que se tienen hoy día presupuestados en el Plan Operativo Anual.

“Tenemos un Plan Operativo Anual que es aprobado cada año por el Concejo Municipal y si se quiere hacer modificaciones a esa planificación presupuestaria, cuando ella (Eva Copa) ejerza el cargo lo va a poder hacer con los ajustados a través del Concejo Municipal”, añadió la Alcaldesa.

Reiteró que todos los proyectos, obras, contrataciones, compras y otros movimientos económicos están determinados en una programación a través del POA.

“1.300 millones de bolivianos es el techo presupuestario de nuestro Municipio alteño, eso es importante y todos los proyectos, obras, contrataciones o lo que se llamen están estipulados en una programación que es el Plan Operativo Anual y que es una aprobación que se la hace a través del Concejo Municipal y tenemos vigente nuestro Plan Operativo Anual vigente”, enfatizó.

LIQUIDEZ

Mencionó la importancia de aclarar que los saldos, o sea, la liquidez de los recursos no responde a una dejadez de la actual administración edil; toda vez que la liquidez depende de la transferencia de los recursos que dispone el Estado a través del Ministerio de Economía al Municipio alteño, particularmente por la Coparticipación Tributaria.

“Ahora es importante hablar de los saldos, de los recursos, la liquidez de los recursos eso no responde a una dejadez administrativa o una falta de manejo de la actual administración municipal, la liquidez depende de la transferencia que se hace al municipio, particularmente por la coparticipación tributaria, y eso no está en nuestras, está en manos del Estado a través del Ministerio de Economía”.

CRÍTICAS SIN FUNDAMENTO

La alcaldesa Soledad Chapetón indicó que la alcaldesa electa, Eva Copa, vertió declaraciones sin fundamento, puede ser por la falta de conocimiento de la historia del Municipio de El Alto.

“Ha hecho declaraciones en sentido de que se estaría haciendo contrataciones en proceso de transición. La administración municipal no para, el proceso de transición es una puesta en marcha de trasferencia de cargo (…). Ha hablado sobre un municipio endeudado y creo que no conoce la historia del municipio de El Alto. Este es un procedimiento, diría yo, hasta regular y hasta normal, hay recursos que se encuentran en deuda flotante, que es como se denomina técnicamente y está basado dentro de la ley nacional presupuestaria, no es un procedimiento irregular”, aclaró.

Indicó que hay una historia recurrente en el municipio de El Alto, una deuda flotante de 100 millones de bolivianos aproximadamente, se ha tenido además la secuela del Covid-19 del año pasado y responde a que esta deuda flotante es por trasferencia de recursos los que se arrastran para el siguiente año.

“También ha mencionado (Copa) que se están haciendo contrataciones irregulares y aclaramos que el 99 por ciento de los contratos que hoy día tenemos vigentes y con lo cual vamos a transferir a la siguiente gestión responden a contratos de salud; tenemos 59 centros de salud y cuatro hospitales de segundo nivel. Si ellos tienen otro tipo de procedimiento administrativo, no van a contratar enfermeros, médicos, camilleros, limpieza etc., a partir del ingreso a la gestión la tuición de poder suspender contratos ya es responsabilidad de ella, pero creo que se están haciendo alocuciones a las que estamos acostumbrados que nos ataquen por el lado masista, pero creo en el caso de ella por lo menos responde a la falta de conocimiento; y a la cual tenemos que ser enfáticos y claros, nuestra función termina el último día, en el cual dejemos el cargo”.