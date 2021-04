El Alto: Líderes históricos de la Fejuve exigen «congreso de la unidad»

Fuente: El Alteño

Los líderes históricos de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, dan un plazo de 48 horas a los dirigentes de la máxima organización vecinal de El Alto para que convoquen a un “congreso de unidad” de lo contrario lo harán ellos con intervención de Conaljuve.

“Nosotros nos vamos a movilizar para que todas las organizaciones sociales, porque gracias a la división de los dirigentes, la ciudad de El Alto está abandonada y no tiene obras, no hay desarrollo, se ha quedado estancada por varios años y eso no tiene perdón”, afirmó el exdirigente, Eddy Condori.

Los exdirigentes expresaron su molestia ante la falta de voluntad de Basilio Villazante, Cristóbal Arratia y de Néstor Yujra, quienes como líderes de las diferentes fejuves, no impulsan su unidad y velan por sus intereses particulares en lugar de los de la ciudadanía.

48 HORAS

Por su parte, Mauricio Cori afirmó que en cumplimiento del Estatuto Orgánico de la Fejuve, se deben llevar adelante ampliados vecinales en los 14 distritos de la urbe alteña, para acordar que se desarrolle un solo congreso y les otorgó un plazo de 48 horas.

“Si los dirigentes vecinales y los disque presidentes no llegan a un acuerdo, los dirigentes aquí presentes estamos prestos, tenemos la voluntad de convocar al Congreso de Unidad a través de la Confederación de Juntas Vecinales (Conaljuve), así impulsaremos el congreso a través de nuestra ente matriz”, advirtió Cori al recordar que el 2003 él fue dirigente de la Fejuve y siempre veló por la unidad de la organización.

También se dio plazo de 48 horas para llegar a un acuerdo, de lo contrario, los exdirigentes organizarán el Congreso de Unidad de la organización vecinal, dividida por varios años, entre sectores con cierta afinidad política a las autoridades en turno.

“Estos dirigentes a título personal se han dedicado a hacer política, se han olvidado de la ciudad de El Alto, por eso no tenemos un portavoz válido para reclamar las demandas del pueblo alteño ante cualquiera de las autoridades”, sostuvo.

CORROMPIDOS

En cambio, Eddy Condori, lamentó que los dirigentes, en los últimos años, se hayan corrompido por culpa de la política, perjudicando al desarrollo de El Alto, porque durante las luchas de octubre de 2003, su generación en lugar de pelear por cargos políticos se dedicó a conseguir verdaderas reivindicaciones.

“Gracias a las jornadas de lucha de octubre negro se logró la recuperación de los recursos naturales, acompañado de gas domiciliario, la Asamblea Constituyente y muchos logros en beneficio de la población, pero ahora los dirigentes ¿qué han conseguido por dedicarse a la política? durante los 14 años del MAS estamos abandonados”, afirmó el exdirigente.

Por su lado, el exdirigente Ángel Villca destacó que los dirigentes de octubre de 2003 siempre trabajaron conforme a lo establecido en su estatuto orgánico, en cambio, los actuales dirigentes lo pisotearon por dedicarse a hacer política en lugar de gestión.

“Los dirigentes de ahora son politiqueros que solo buscan candidaturas, mientras el año 2003, el pueblo ha dado su vida por la ciudad de El Alto y por Bolivia, el MAS es el único que sacó provecho de esta división ya que a la ciudad no ha llegado nada, si no se da el Congreso de Unidad seguiremos rezagados por otros años más”, sostuvo.