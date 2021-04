El Sedes reporta 467 nuevos casos y advierte que el 99% de las camas en Terapia Intensiva están ocupadas

Santa Cruz tiene el 99% de las camas en Terapia Intensiva ocupadas, por lo que el gerente de Epidemiología del Sedes de la Gobernación, Carlos Hurtado, prendió las alarmas sobre un inminente desborde de la pandemia del Covid-19 en nuestro medio. A esa mala noticia le acompaña que la tasa de positividad por coronavirus subió a 23%, cuando hace un mes era de 8%.

Y en consecuencia con esas temibles cifras, en las últimas semanas se ha incrementado el promedio diario de nuevos contagios en Santa Cruz, este subió de 500 a 600.

Todo esta información sirvió como preámbulo para decir que la curva está subiendo y que es inminente que vuelva a llegar la tormenta epidemiológica porque «ya está lloviendo».

Este sábado, día en que, generalmente, los laboratorios no trabajan con todo su personal, se registró 467 nuevos casos, cifra que se suma al acumulado de 107.902.

Son siete los fallecidos de esta jornada, que hacen un total de 5.617 hasta la fecha. Cuatro de ellos son de Santa Cruz de la Sierra, dos de Cotoca y uno de Montero.

“Son 6.324 casos activos. Si restamos el número de internados tenemos 6.000 casos positivos circulando por las calles de Santa Cruz, en los mercados, en los boliches, en el estadio. Por eso, ahora es cuando más debemos cuidarnos, ya que hemos comenzado la lluvia de la posible tormenta epidemiológica que vamos a vivir, si no nos cuidamos, si no hay vacunas y si no se dictan medidas más drásticas con la población”, expresó Hurtado.

Son 295 recuperados en las últimas 24 horas, con lo que se llega a 95.961 hasta el momento.

No obstante, en terapia intensiva existen 123 pacientes en el sistema de salud de los hospitales públicos, de la seguridad social y las clínicas privadas, de los cuales 86 están conectados a un respirador artificial.