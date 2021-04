Empresarios dicen que en caso de incremento salarial existe riesgo de mayor desempleo

Empresarios de diferentes rubros advirtieron que en caso de aprobarse un incremento salarial del 5% como lo ha solicitado la Central Obrera Boliviana (COB), se corre el riesgo que muchas empresas que tratan de recuperarse de la crisis de la pandemia se verán obligadas a cerrar. Desde la COD les pidieron a los empresarios dirigirse al Gobierno en caso que no estén de acuerdo con la demanda.

“Tenemos muchas empresas que están en modo de supervivencia. Han tenido que migrar a plataformas digitales, realizar inversiones y evitar despedir funcionaros para sostener fuentes de empleo. Incrementar un salario va a provocar cierre de empresas”, manifestó Jean Pierre Antelo, presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz.

​El dirigente empresarial habló de la necesidad de un diálogo entre los diferentes sectores, con el objetivo de impulsar la reactivación económica en Bolivia y en lugar de hablar de pérdida de empleos generarlos.

Desde la Cámara Gastronómica tienen una posición similar y advierten que ningún restaurante o negocio de su rubro está en condiciones de afrontar un incremento. Advirtieron que las empresas deben asumir obligaciones tributarias, con las Administradoras de Fondo de Pensiones y bancos, entre otras cosas.

“Estamos saliendo de una crisis. Hemos estado cerrados varios meses”, señaló Juan Carlos Medina, vocero del sector gastronómico.

Félix Huaicho, presidente de la Federación de la Micro y Pequeña Empresa en Santa Cruz, advirtió que durante la pandemia varias unidades productivas se vieron afectadas y tuvieron que cerrar y en caso de un incremento más empresas se verán obligadas a cerrar sus operaciones.

“La COB ya no representa a todos, ellos están velando por su bolsillo, ellos tienen un sueldo fijo. Lo que se debe incentivar que se creen más fuentes de empleo”, manifestó Huaicho.

El dirigente de la Central Obrera Departamental (COD), Sósimo Paniagua, manifestó que el 5% de incremento solo se trata de una reposición salarial y este pedido será evaluado en una mesa de diálogo que instalarán con el Gobierno.

Señaló que la solicitud está sujeta a la voluntad política del Gobierno y la dirigencia que negocia el pliego petitorio de la COB.

Agregó que si los empresarios no están de acuerdo con el pedido deberían buscar diálogo con el Gobierno para hablar de una reactivación económica.

“Si bien el incremento no es mucho drama, ellos siempre ponen como pretexto para no incrementar, eso no debe ser el mecanismo, sino sentarnos a una mesa de diálogo”, señaló Paniagua.