En el balotaje el MAS se juega el control territorial y adversarios su emergencia

Erika Segales / La Paz

En el balotaje de este domingo el MAS se juega el control territorial, y las fuerzas contrarias, su emergencia política. En esta segunda vuelta de los comicios subnacionales se define a los gobernadores de La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando.

Según analistas políticos, el partido oficialista puso toda la carne al asador para asegurar su victoria en las cuatro gobernaciones, y apuesta a consolidar su hegemonía en gobiernos regionales. Por otro lado, se indica que si las nuevas fuerzas emergentes no salen victoriosas de esta batalla electoral, corren el alto riesgo de desaparecer del espectro político.

En tres regiones, el MAS compite frente a candidatos que le disputan su mismo caudal electoral; sólo en Tarija mide fuerzas con un postulante que representa de forma nítida al bloque “antimasista”.

La politóloga Erika Brockmann señaló que la campaña del MAS rumbo al balotaje estuvo reforzada por la gira del líder del partido, Evo Morales, y el respaldo, en actos públicos, del jefe de Estado, Luis Arce .

“Para ellos (el MAS) es muy importante tener un control territorial, consolidado a través de las gobernaciones, que si bien no tienen muchos recursos, pueden apalancar recursos a partir del favoritismo del Gobierno central y pueden hacer una gestión tremendamente prebendal en las regiones”, manifestó Brockmann, quien cuestionó que el presidente Arce estuviera en campaña en medio de la crisis que afronta el país.

Para el analista político Pedro Portugal, las fuerzas contrarias al partido azul se juegan su emergencia, y en caso de salir victoriosas darán paso a nuevos discursos y perspectivas políticas.

“En estos comicios se juega, sobre todo, la apertura a oposiciones nuevas, que no están enmarcadas entre lo que es el oficialismo y la oposición clásica. Hay una emergencia de fuerzas nuevas”, apuntó.

Asimismo, enfatizó que si en el caso de Pando el disidente del MAS consigue la victoria, se estaría mostrando una “madurez de la población”, que ya no se somete a esa práctica colonial de la imposición, sino que busca la representación política a partir de la decisión de sus bases.

Por su parte, el exdiputado oficialista Víctor Borda señaló que si los candidatos de las fuerzas contrarias al MAS no consolidan su triunfo, están destinados a desaparecer del espectro político. “La mayor parte de estos políticos, si no ganan, desaparecen”, expresó.

Aunque en su opinión sería más grave si el partido de Gobierno queda derrotado, porque está en juego la estabilidad política y económica del país.

“No solamente está en peligro el desarrollo de un departamento, sino la estabilidad económica de todo un país (…). No ha habido un control del eje central y esto podría generar definitivamente que existan intentos, como se han visto otrora, de que se puedan crear grupos, dividir nuestro país”, señaló.

El politólogo Marcelo Arequipa sostuvo que el MAS y los frentes contrarios en La Paz, Pando y Chuquisaca están contenidos dentro de un bloque nacional-popular y se disputan un electorado similar, aunque apuntó que sería un golpe al MAS la eventual victoria de su disidente Damián Condori.

“Damián Condori ya es un líder disidente muy interpelador a Evo Morales. En la medida en que Damián Condori sea gobernador va a repercutir en un punto en contra del evismo’” señaló.

Según los datos del cómputo oficial de la primera vuelta electoral del 7 de marzo, el MAS consiguió las alcaldías de Oruro y Sucre por un estrecho margen, menor al 1,5% de diferencia, y perdió en siete municipios capitales y El Alto.

El partido de Gobierno logró victorias en la disputa por las gobernaciones de Cochabamba, Potosí y Oruro, y perdió con sus adversarios las gobernaciones de Santa Cruz y Beni. Los resultados en ambos casos fueron con una diferencia aproximadamente del 20%.

Este domingo se definirá a la máxima autoridad departamental en La Paz entre Franklin Flores (MAS) y Santos Quispe, (Jallalla). En la primera vuelta, Flores obtuvo el 39,7% de la votación a su favor y Quispe, el 25,18%.

En Chuquisaca se elegirá al gobernador entre Damián Condori (CST) y Juan Carlos León (MAS). La votación del 7 de marzo favoreció a Condori con 45,62% y León obtuvo el 39,12%.

Mientras que en Tarija, la Gobernación se disputa entre Óscar Montes (Unidos por Tarija) y Álvaro Ruiz (MAS). En la primera vuelta, el partido azul se impuso sobre su adversario con una diferencia mínima. Ruiz sacó 38,17% y Montes 38,05%.

Pando define a su gobernador entre Miguel Becerra (MAS) y Regis Richter (MTS). En la votación del 7 de marzo, Becerra obtuvo el 40,98% de respaldo electoral y Richter el 38,98%.

OPINIÓN DE EXPERTOS

Erika Brockmann Analista política

“Es importante el control territorial”

Hay que precisar que en Chuquisaca hay una disidencia de larga data del MAS, es posible que hace cinco años Damián Condori hubiera sido gobernador, pero las maniobras del Tribunal Electoral Departamental generaron una situación por la cual se eliminó la posibilidad de balotaje.

La situación de La Paz es especial, porque el MAS quiere sacarse el ojo en tinta de El Alto. La derrota fue demasiado fuerte y más aún viniendo de quien era parte de su estructura, se generó una herida muy profunda. Ganar Tarija y Pando tiene un valor geopolítico.

El MAS puso como nunca toda la carne al asador para ganar estas cuatro gobernaciones. Se movilizó a las máximas autoridades jerárquicas del Estado, cosa que en cualquier proceso electoral en un país democrático, donde hay niveles de independencia entre los niveles territoriales, no ocurre. No es bien visto que un presidente esté haciendo campaña, más aún cuando está enfrentando la naturaleza de la crisis que está enfrentando Bolivia.

Para ellos es muy importante tener un control territorial consolidado a través de las gobernaciones, que si bien no tienen muchos recursos, pueden apalancar recursos a partir del favoritismo del Gobierno central y pueden hacer una gestión tremendamente prebendal en las regiones.

Las fuerzas contrarias al MAS en Chuquisaca y Tarija pueden lograr un nivel de convergencia territorial como oposición propiamente dicha. En Pando está por verse qué sucederá con los disidentes alineados al MTS y en La Paz hay una incógnita, hay que ver qué tipo de indianismo se va a expresar.

Marcelo Arequipa Analista político

“Se disputan un electorado similar”

El Movimiento Al Socialismo (MAS) se juega distintas cosas con distintos matices. Primero, en el caso de La Paz y Pando, lo que se juega y es un poco ver si va a mantener la hegemonía del departamento de La Paz ahora, y en el departamento de Pando creo que en realidad es el MAS contra el MAS, creo que ahí no se juega mucho en realidad.

Donde sí se juega más es en Chuquisaca, porque Damián Condori ya es un líder disidente departamental del MAS, pero no solamente del MAS sino disidente y muy interpelador a Evo Morales, a la dirigencia del MAS. Ahí, la dirigencia del MAS se juega mucho, porque en la medida en que Damián Condori sea gobernador va a repercutir en un punto en contra del “evismo”.

En Tarija es distinto, porque son dos bloques diferenciados, es masismo contra antimasismo. Ahí el juego es bastante relativo, es muy evidente la división de bloques.

La Paz, Pando y Chuquisaca de alguna forma están contenidos dentro de este bloque digamos masista, dentro de un bloque nacional-popular, se disputan un electorado que es muy similar entre sí; solamente Tarija es el punto más interesante para la oposición.

Luis Arce ha intentado dar impulso a la campaña en el interior, sobre todo en Tarija y Pando; creo que no ha hecho mucha incidencia en Chuquisaca y mucho menos en La Paz por una razón: creo que el MAS ha entendido como estrategia el hecho de que en la medida que politicen menos el ambiente, eso va a repercutir en que haya más ausentismo de los electores de las ciudades capitales el día de la segunda vuelta.

Se ha intentado politizar menos el ambiente y de hecho en la última semana ya no se habló del tema del golpe.

Pedro Portugal Analista político

“Hay una emergencia de fuerzas nuevas”

En estos comicios se juega sobre todo la apertura a oposiciones nuevas, que no están enmarcadas entre lo que es el oficialismo y la oposición clásica. Hay una emergencia de fuerzas nuevas, especialmente en La Paz. Si gana Santos Quispe va a ser innovador e interesante. Si tienen éxito en la administración concreta, se van a perfilar nuevos discursos políticos y si acaso no tuviera el éxito esperado, igualmente abrirá paso a nuevas perspectivas, y nuevas formas de entender la política y las relaciones entre el campo y la ciudad.

Si en Pando gana el candidato del MTS se ratificaría que el MAS utilizó las mismas prácticas de gobiernos precedentes, aprovechar la sumisión de regiones, de sectores rurales a todo poder del Estado, para designar a su capricho. Si no gana el MAS indicaría que hay una madurez de las poblaciones, que ya no se someten a esa práctica colonial, sino que van a buscar la representación política a partir de la decisión de sus bases.

En Chuquisaca, la primera vez que se presentó Damián Condori fue contenido por medidas de tipo nada políticas, artimañas locales. Lo que se juega ahora es si sucede lo mismo, mediante prácticas que son alejadas de la democracia formal. Si pasa lo mismo se anunciaría una desestabilización profunda, puesto que además el electorado, sea rural o urbano, está entrando a las prácticas de hacer respetar su decisión; sería mejor respetar las reglas democráticas.

En Tarija, el voto opositor se había repartido entre varias candidaturas. Ahora parece que se estaría por descontar una victoria que no sería la del MAS en esa región.

Víctor Borda Analista y exdiputado del MAS

“Está en juego la estabilidad del país”

En estas elecciones está en juego la estabilidad política de nuestro país, porque hemos advertido que la mayor parte de los candidatos, particularmente de la oposición, no tienen propuesta, no tienen un plan para el desarrollo municipal o regional, se circunscriben simple y llanamente a ser una oposición al intentar definitivamente defenestrar al Gobierno nacional.

El boliviano tiene que pensar muy bien antes de emitir el voto, hoy no solamente está en peligro el desarrollo de un departamento, sino la estabilidad económica de todo un país, eso es fundamental. Si el MAS no gana, lamentablemente estamos en una encrucijada, porque no olvidemos que Santa Cruz tiene un gobernador que no le interesa el desarrollo, sino generar un lucro en beneficio personal y obviamente generar caos. Entiendo que el municipio de Cochabamba estaría más o menos en ese objetivo y obviamente La Paz también surgiría bajo esos prejuicios.

No ha habido un control del eje central y esto podría generar definitivamente que existan intentos como se han visto otrora de que se puedan crear grupos, dividir nuestro país y obviamente generar caos, generar una ola de violencia en nuestro país.

Puede ser que algunos candidatos sean disidentes del MAS, pero nunca han compartido la ideología del MAS, ellos siempre buscaron intereses personales. Si algunos candidatos no ganan, en el caso de Chuquisaca por ejemplo, ya definitivamente perderán toda expectativa política, van a desaparecer del espectro político. Entiendo que en La Paz hay un liderazgo joven, quizá podrá continuar articulando, pero la mayor parte de estos políticos si no ganan, desaparecen.