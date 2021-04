En el mes aniversario de #Tarija, inauguramos atajados y obras de almacenamiento…

...184,8 millones ($us 26,5 millones). Este nuevo impuesto fue una promesa electoral del actual presidente, Luis Arce Catacora , que ejecutó una... proyecta en Bs 184,8 millones ($us 26,5 millones). Este nuevo impuesto fue una promesa electoral del actual presidente, Luis Arce Catacora ...

...dijo que el apoyo de Pan-Bol es para el Presidente del Estado Luis Arce Catacora y no para Evo Morales, a quien antes lo criticaba. "Nunca...

...con el nuevo gobierno de Luis Arce en Bolivia, un asunto delicado puesto que no había buena disposición de las partes. Blinken mismo criticó la polémica...

... Juan C. Toro / La Paz Ronald Crespo, titular del club The Strongest, confirmó la presencia del presidente del Estado Luis Arce Catacora y... mandatario aseguró su asistencia el pasado lunes, junto con otras autoridades del Gabinete ministerial. “Nos confirmó su asistencia el presidente Luis ...

...incomunicada con el exterior. No tiene ni celular, es mentira lo que dice Luis Arce Catacora , de que ella se comunica, de que pueden hacerle...

...presidente de Bolivia Luis Arce , solicitando ayuda. " Solo pido que no me dejen morir. Él, como presidente, tiene el deber de velar por los bolivianos...

urgente.bo | 3 hours ago

...La Paz. Voy a trabajar con todos los alcaldes, no voy a mirar el color político, hasta el presidente (Luis Arce) dijo que no habrá obras si no se...

Compartido: 142