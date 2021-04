En La Paz, el diálogo fracasa y la violencia gana terreno en el conflicto por Adepcoca

Luego de los enfrentamientos con la Policía, ayer en la tarde, al menos cinco personas fueron hospitalizadas. Un periodista fue herido con una granada de gas. Masificarán los bloqueos en Kalajahuira.

Kalajahuira fue, una vez más, escenario de enfrentamientos este lunes. Foto: APG Fuente: Página Siete Carlos Quisbert / La Paz



La dirigente cocalera afín al MAS, Elena Flores, no asistió ayer al diálogo convocado por legisladores del oficialismo para encontrar una salida al conflicto de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adpecoca) de los Yungas. Al contrario, con resguardo de la Policía, se atrincheró en el mercado habilitado por el Gobierno para su sector, en la zona Kalajahuira, donde por varias horas se registraron violentos enfrentamientos. El saldo de la violenta jornada fue de al menos cinco heridos, cuatro hombres y una mujer, además de tres detenidos. Los vecinos de la zona quedaron afectados por la gasificación. “Tiene que haber elecciones, serán los socios quienes elegirán a sus nuevas autoridades para que administren el mercado de coca. Convocaremos a elecciones en el mes de julio”, anunció Flores en contacto con Red Uno, luego de una marcha que partió del mercado de Kalajahuira, habilitado por una resolución del Ministerio de Desarrollo y Tierras. La movilización terminó en una concentración de los cocaleros afines al MAS en la plaza San Francisco. Flores no se presentó a la convocatoria a diálogo de los senadores del MAS Félix Ajpi y Virginia Velasco, a la que sí asistió Armin Lluta, el dirigente electo como presidente de Adepcoca en diciembre de 2020. En medio del conflicto, el representante de los choferes del Sindicato Señor de Mayo (donde se encuentra el mercado habilitado para el bloque de Flores), Roberto Mamani, informó a Página Siete que una asamblea definirá hoy si rompen el contrato de alquiler (por 12.000 bolivianos) y expulsan de su sede a los cocaleros afines al MAS por los enfrentamientos que se generaron. Los vecinos de la zona conminaron a los transportistas a desalojar a los cocaleros.

El periodista de radio Yungas herido en el conflicto de ayer. Foto: FMBolivia

En la concentración convocada por Flores sus dirigentes pidieron sanciones contra los senadores Ajpi y Velasco. “Tenemos que tomar medidas contra esos traidores”, señaló uno de los oradores. “A los senadores que los elegimos con nuestro voto ahora creo están confundidos llamando al diálogo al otro grupo, les decimos que queremos respeto a la comercialización y a la resolución ministerial”, sostuvo Flores.

Entre sus conclusiones, pidieron que se respete un amparo constitucional mediante el cual Flores es reconocida como presidenta de Adepcoca. Acusaron a los estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) de apoyar la asamblea que de forma paralela realizaba el sector de Lluta en Villa Fátima.

Después de esa asamblea el sector de Lluta inició un cerco a la sede del otro frente en Kalajahuira, donde un despliegue policial los contuvo con el uso de agentes químicos que cubrieron la zona hasta entrada la noche. Cercaron el lugar con piedras que arrojaron al asfalto a lo largo de varias cuadras, encendieron fogatas, usaron estructuras de quioscos para cerrar el paso y bloquearon la vía con camiones.

“Hay 30 detenidos, también por disparos de la Policía un periodista (Cristian Mayta) de la Radio FM Bolivia tiene el rostro desfigurado, una compañera de (la regional) Arapata a la que le fracturaron un pie a patadas. ¿Cómo puede actuar así la Policía? Tenemos las imágenes de cómo los policías torturan con patadas a un compañero (Guimer Chuquimia) al que han detenido. Este Gobierno ha dicho que iba a terminar la persecución, pero vemos que siguen dividiendo y masacrando al pueblo”, declaró Lluta anoche, en conferencia de prensa. En la Clínica Buen Pastor, en Sopocachi, se reportaron cinco heridos , entre ellos una mujer que se fracturó el pie al escapar de los enfrentamientos. El dirigente Federico Aliaga dijo que eran seis.

El cocalero que resultó herido ayer con múltiples golpes. Foto: FMBolivia

El periodista Cristian Mayta resultó con la nariz fracturada y contó que fue herido cuando los policías comenzaron a disparar gases “directamente a la gente”.

“Hermanos, estoy muy mal, por favor necesito médico, (los policías) me han botado en la calle, me han roto las costillas y no querían hacerse cargo de la clínica”, fue el pedido de un socio de Adepcoca que logró enviar a un grupo de WhatsApp. Por videos y reportes del portal UrgenteBo, se presume que el herido es Guimer Chuquimia, de la regional Coripata, quien minutos después fue internado en una clínica. Según la versión de algunos dirigentes, otro de los heridos, también internado en la clínica de la zona de Sopocachi, presentaba una grave herida provocada presumiblemente por arma blanca.

Los cocaleros del lado de Lluta, concentrados en los almacenes del mercado de Adepcoca en la calle Arapata, ratificaron la expulsión de Flores, el pedido de cierre de los ambientes en Kalajahuira, y la anulación de la resolución ministerial que autorizó el traslado. Lluta señaló que la asamblea resolvió, además, masificar el cerco en Kalajahuira y reforzar la vigilia en el mercado de Villa Fátima.

