La conferencia “América Plurinacional, de los pueblos para los pueblos” contó con la participación de organizaciones, dirigentes y entidades de Latinoamérica y el mundo.

En el marco de la conferencia de Naciones Unidas “América Plurinacional, de los pueblos para los pueblos”, del vigésimo Foro Permanente de Cuestiones Indígenas, el expresidente Evo Morales planteó una agenda de 12 puntos bajo la premisa de que “el siglo XXI es el siglo de la defensa de la Pachamama.

El evento se desarrolló hasta el martes y contó con la participación de organizaciones, dirigentes y entidades de Latinoamérica y el mundo que “coincidieron en la imperiosa necesidad de revalorizar las identidades nativas, y de modificar estructuras económicas de saqueo territorial”, indica el portal canalabierto.com.ar

El documento con las conclusiones de la cita remarca que “Actualmente vivimos en un mundo unipolar, hegemonizado por el capitalismo y el imperialismo, que promueven el Vivir Mejor, la desnaturalización, el culto al dinero, el consumo inconsciente y una excesiva acumulación material depredando la Madre Tierra”.

En su intervención, publica canalabierto.com.ar, Morales afirmó que “El siglo XXI es el siglo de la defensa de la Pachamama, y ello amerita un cambio estructural de los Estados, pero sobre todo un cambio de la estructura mental, espiritual e ideológica que nos impuso el sistema capitalista. Hoy debemos preguntarnos: ¿Dejaremos que el capitalismo continúe destruyendo a la Madre Tierra, a la Vida?, o asumiremos nuestra responsabilidad generacional”.

Y posteriormente leyó los 12 puntos de su planteamiento:

1. Promover procesos de descolonización regional, reconstituyendo nuestra identidad cultural y reconectándonos con nuestras raíces y nuestra historia milenaria.

2. Migrar de los Estados Nación (Repúblicas) hacia los Estados Plurinacionales, a través de las Asambleas Constituyentes que promoverán un nuevo Pacto Social y un nuevo diseño constitucional e institucional basada en la cosmovisión de la cultura de la vida.

3. Retornar al sistema comunitario desde la Diplomacia de los Pueblos para que emerja un espacio de equilibrio, complementariedad e integración de los pueblos, generando un territorio de paz con justicia social.

4. Desmantelar la industria armamentística que es una industria de la muerte que necesita de la guerra para enriquecer a unos pocos. Solamente con esos recursos acabaríamos con el hambre en todo el mundo.

5. Reconstituir la “Economía Comunitaria” bajo el principio de distribución y redistribución de nuestros recursos naturales, para ello se deberá iniciar un proceso de nacionalización, para que los recursos naturales regresen a los pueblos.

6. Construir puentes de integración donde el libre desplazamiento de las personas de un territorio a otro constituya un elemento fundamental para la Ciudadanía Universal, es decir todos los seres humanos deben gozar de igualdad de derechos y deberes en cualquier parte del mundo en convivencia con la Madre Tierra.

7. Promover los derechos de la Pachamama para garantizar la vida, garantizar un hogar para las futuras generaciones. La Madre Tierra puede vivir mejor sin el ser humano, pero el ser humano no puede vivir sin la Madre Tierra.

8. Reconstituir el Paradigma Comunitario de la Cultura de la Vida hacia el Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.

9. Fortalecer la Diplomacia del Agua, ya que el agua es la sangre de la Madre Tierra que alimenta a todos los seres, por lo tanto, el agua no puede comercializarse, no puede estar en manos privadas, porque el acceso al agua es un derecho de los pueblos, es un derecho que tiene nuestra Madre Tierra para producir los alimentos que nos garantizan una Alimentación Digna y con Identidad.

10. Liberarnos del sistema educativo colonial que se sustenta en la lógica, antropocentrista, individual y competitiva, para recuperar nuestra Educación Comunitaria que implica reconstituir nuestra lógica complementaria desde la identidad cultural, respetando la Madre Tierra.

11. Los servicios básicos como la electricidad, la comunicación, el saneamiento básico y otros son derechos humanos, por lo tanto no deben ser mercantilizados.

12. Complementar la sabiduría ancestral con los estudios científicos que garantizan y protegen la vida, porque los conocimientos y tecnologías deben ser utilizadas para derrotar las enfermedades y mejorar la calidad de vida de todas y todos en armonía con la Madre Tierra.

“América Plurinacional implica cambiar la estructura capitalista, depredadora, consumista, deshumanizadora y competitiva, para vivir en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, promoviendo la complementariedad, la diversidad y paridad, es decir retornar a nuestro modelo comunitario de vida”, complementó el exmandatario.

Y culminó su discurso indicando que “porque somos naciones y no etnias; tenemos una diversidad cultural y no costumbres, poseemos idiomas originarios, milenarios y no dialectos; por tanto, hermanas y hermanos es nuestra responsabilidad recuperar nuestra identidad, porque es nuestra riqueza, nuestra fuerza y nuestra dignidad”.

El documento del evento complementó que “Ante esta disyuntiva, los Pueblos Indígenas, afrodescendientes y movimientos sociales del Sur consideramos que el siglo XXI es el siglo de la defensa de la Pachamama, y ello amerita un cambio estructural de los Estados, pero sobre todo un cambio de la estructura mental, espiritual e ideológica que nos impuso el sistema capitalista”.