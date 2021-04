En Pando denuncian que efectivos armados ingresaron en viviendas para detener a vecinos por quema de ánforas

Eran las cuatro de la madrugada en la localidad de El Sena, en el municipio pandino del mismo nombre, cuando fuerzas de seguridad, militares y policiales irrumpieron en tres viviendas y sin motivo aparente se llevaron aprehendida a Mayerlin Navi, una vecina de la que se desconoce su paradero.

Allegados y amigos de la mujer indicaron que podría tratarse de una posible persecución política por la quema de ánforas que se dio el día de las elecciones subnacionales, el pasado 7 de marzo.

Erland Terceros, presidente del barrio donde reside la aprehendida, explicó que los efectivos llegaron armados y causaron temor entre los vecinos, especialmente los niños. Además, los familiares de la mujer desconocen el paradero de Navi y señalaron que no les entregaron ningún documento donde se explique el motivo de la aprehensión.

La situación ya fue elevada a Derechos Humanos y el Consejo Nacional – Internacional por la Democracia (Conainde), desde donde dieron respaldo para que se pueda investigar el hecho, según el reporte del periodista Hugo Moppi.

La exsenadora y ex candidata a la Gobernación de Pando, Carmen Eva González, sostuvo que hay rechazo a este tipo de acciones que significan un amedrentamiento hacia la población y que afecta a las familia de El Sena. «No puede ocurrir esto en el departamento, son acciones temerarias y pedimos que se depongan estas actitudes«, expresó, en representación del Conainde.

La ex senadora apuntó al Ministerio de Gobierno como responsable de esta situación y pidió que se deje de lado el tema político, tomando en cuenta que faltan pocos días para la segunda vuelta electoral en el departamento, donde se elegirá a un nuevo gobernador.

«Dejen de perseguir a personas que no tienen nada que ver con los problemas electorales y hagan el debido procedimiento, no traten a alguien como delincuentes porque no se ha robado ni matado a nadie», dijo Carmen Eva González.

Otro de los vecinos sostuvo que interrumpieron el descanso del barrio atropellando domicilios y violentando puertas. «Que sepan la clase de autoridades que tenemos acá», manifestó con voz de rechazo, pedido al que también se sumaron los dirigentes de los mototaxistas de la región.

Vale recordar que el 7 de marzo pasado, fecha de los comicios, los medios difundieron imágenes de la quema de material electoral en El Sena, Pando, en medio de agresiones a militares que tenían la responsabilidad de resguardar la labor electoral.