Estados Unidos levantó las sanciones que impuso Donald Trump a la Corte Penal Internacional

Fueron revocadas tanto las medidas coercitivas contra la fiscal saliente de la CPI, Fatou Bensouda, y el jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Fiscalía, Phakiso Mochochoko, impuestas en septiembre de 2020, así como varias restricciones de visado decididas en 2019 contra miembros del personal

El Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, en Washington, DC (Mandel Ngan/REUTERS)





El gobierno estadounidense de Joe Biden informó este viernes que ha levantado las sanciones impuestas por la administración del ex presidente Donald Trump a la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), instando a una relación más colaborativa.

El ex secretario de Estado Mike Pompeo había impuesto sanciones y rechazado visados para la fiscal saliente de la CPI, Fatou Bensouda, después de que iniciara una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por personal militar estadounidense en Afganistán.

El tribunal con sede en La Haya irritó aún más a Estados Unidos al abrir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra en los territorios palestinos cometidos por Israel, un aliado estadounidense que rechaza la autoridad de la CPI.

El sucesor de Pompeo, Antony Blinken, dijo que Estados Unidos sigue “en total desacuerdo” con las acciones tomadas por la CPI.

La fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda. EFE/EPA/EVA PLEVIER/Archivo

“Creemos, sin embargo, que nuestras preocupaciones sobre estos casos se abordarían mejor mediante la participación de todas las partes interesadas en el proceso de la CPI en lugar de mediante la imposición de sanciones”, dijo Blinken en un comunicado.

Señaló que fueron revocadas tanto las sanciones contra Bensouda y el jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Fiscalía, Phakiso Mochochoko, impuestas en septiembre de 2020, así como varias restricciones de visado decididas en 2019 contra miembros del personal de la CPI.

La fiscal nacida en Gambia dejará su puesto en junio y será reemplazada por el abogado británico de derechos humanos Karim Khan.

La CPI, por su parte, saludó la “nueva fase” en las relaciones con Estados Unidos tras levantamiento de sanciones. “Confío en que esta decisión dará lugar a una nueva fase en nuestra lucha conjunta contra la impunidad por los crímenes de guerra” , dijo Silvia Fernandez de Gurmendi, la directoria de la Asociación de Estados Parte de la Corte.

Estados Unidos firmó pero no ratificó el Estatuto de Roma de 1998 que dio lugar a la CPI.

Deshacer las medidas de Trump

Este levantamiento de sanciones forma parte de la campaña del inicio del gobierno de Biden de disolver las medidas de la era Trump que considera erróneas.

El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Octavio Jones/Archivo)

El pasado 30 de marzo Blinken eliminó formalmente la maniobra promovida por su predecesor para que la defensa de los derechos humanos en el extranjero por parte de Estados Unidos se limitara a las causas favorecidas por los conservadores, como la libertad religiosa y asuntos de propiedad, al tiempo que ignoraban los derechos reproductivos y de la comunidad LGBTQ.

Blinken dijo que un informe preparado para el ex secretario de Estado Mike Pompeo que trataba de reducir el número de libertades a las que se les da prioridad en la política exterior estadounidense era “desequilibrado”, no reflejaba las políticas del gobierno del presidente Joe Biden y no se usará para guiarlas. El informe de la Comisión de Derechos Inalienables de Pompeo había sido criticado duramente por grupos defensores de los derechos humanos.

El secretario de Estado Blinken también revirtió una decisión del gobierno de Trump de retirar secciones sobre derechos reproductivos de los informes anuales del Departamento de Estado sobre derechos humanos en otros países. “Los derechos de las mujeres — incluyendo los derechos sexuales y reproductivos — son derechos humanos”, manifestó.

Activistas por los derechos humanos condenaron el informe de la comisión de Pompeo cuando éste lo dio a conocer el año pasado en medio de grandes fanfarrias de grupos religiosos y conservadores. El informe formaba parte de un plan más amplio del gobierno de Trump para restaurar la primacía de lo que algunos funcionarios consideran son los valores de los fundadores de la nación.

Con información de AFP y AP