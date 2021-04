Estrenos (30 de abril): 71 series, películas y documentales en Netflix, HBO, Movistar, Filmin, Disney, Amazon, Apple TV y Starzplay

Llega el viernes y, como es habitual, paramos un momento la rutina semanal para sentarnos ante nuestra pantalla favorita para ponernos a ver alguno de los estrenos que llegan esta semana a las plataformas de streaming. Así que vamos a repasar las 68 series, películas y documentales que podemos ver desde hoy en Netflix, HBO, Movistar+, Filmin, Disney+, Amazon Prime Video, Starzplay y Apple TV+.

‘El inocente’

Mario Casas protagoniza la nueva miniserie española de Netflix como un joven que intenta rehacer su vida años después de la noche en la que una pelea acabó con un hombre muerto. Una llamada misteriosa pondrá de nuevo su vida, y la de su esposa, patas arriba.

Estreno el viernes en Netflix | Crítica

‘Los Mitchell contra las máquinas’

Película animada de los productores de ‘Spiderman: Un nuevo universo’ protagonizada por una familia que ha logrado escapar de la rebelión de las máquinas al irse de camping ese fin de semana.

Estreno el viernes en Netflix | Crítica

‘La costa de los mosquitos’

Justin Theroux protagoniza la nueva adaptación de la novela de su tío. La historia sigue a un brillante ingeniero que mantiene un perfil bajo hasta que de la noche a la mañana tiene que huir con toda su familia al ser perseguidos por el gobierno de Estados Unidos.

Estreno el viernes en Apple TV+

‘Sin remordimientos’

Adaptación de la novela de Tom Clancy en el que Michael B. Jordan interpreta a un marine enfrascado en una misión de rescate. Meses después su esposa es asesinada en un aparente ajuste de cuentas.

Estreno el viernes en Amazon Prime Video | Crítica

Todos los estrenos

Netflix (todas el viernes)

Filmin

HBO España

Movistar+

Disney+ (todas el viernes)

Amazon Prime Video

Otros

Espinof recomienda…

‘The Mauritanian’

No es solo un film extraordinario, redescubriendo a la estrella que es Tahar Rahim, sino incómodo en un momento en el que a EE.UU. no le conviene recordar sus pecados. Por eso no fue a los Óscar, pese a estar muy por encima de las nominadas, de las películas sobre hecho reales que rascan, sirven y deberían ser vistas por todo el mundo, pero sobre todo, tiene una entidad cinematográfica sólida, actores que dejan huella y un guion inteligente, es una de esas películas que se echaba en falta en la anémica temporada de pandemia.

Estreno el viernes en Movistar+ | Crítica | Recomendado por Jorge Loser

‘Los Mitchell contra las máquinas’

‘Los Mitchell contra las máquinas’ es por encima de todo un pasatiempo familiar, pero eso no supone que sus responsables se contenten para nada y ponen especial cuidado en todos los apartados, desde una excelente animación donde no hay miedo en probar otras cosas, un genial sentido del humor que hace que te partas de la risa en varios momentos, una historia entretenida y con un ritmo envidiable y un elemento más emotivo que se siente mucho más natural de lo habitual. Sin olvidarme de ese estupendo grupo de personajes que hace que les cojas cariño a todos ellos. Sencillamente es una película que lo tiene todo y no falla en nada.