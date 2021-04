Estudio revela «racismo generalizado» hacia miles de soldados de las colonias británicas

Decenas de miles de soldados de las colonias británicas que lucharon y murieron por el Reino Unido en la Primera Guerra Mundial no recibieron reconocimiento debido a un «racismo generalizado», según un informe del organismo encargado de preservar su memoria.

Según este estudio, entre 45.000 y 54.000 soldados, principalmente africanos e indios, no fueron conmemorados de la misma manera que sus homólogos blancos en Europa, especialmente mediante monumentos colectivos en lugar de tumbas individuales.

Al menos otros 116.000, y potencialmente hasta 350.000, en su mayoría de África Oriental y Egipto, «no han sido conmemorados por su nombre en absoluto», añade. El informe cita al gobernador de la colonia que se convirtió después en Ghana, quien dijo en 1923 que «el nativo medio (…) no entendería ni apreciaría una estela».

En la base de estas decisiones están «los prejuicios persistentes, las ideas preconcebidas y el racismo generalizado de las actitudes imperiales contemporáneas», afirma el texto, elaborado por un comité especial creado por la Comisión de Tumbas de Guerra de la Commonwealth (CWGC), organismo encargado de honrar la memoria de los 1,7 millones de soldados de la Mancomunidad británica que murieron en las dos guerras mundiales.

It is a travesty that this country failed to properly commemorate Black and Brown people across Africa, India and the Middle East who died for Britain in World War 1. It is a stain that their sacrifice was ignored for so long.

The Unremembered must now be remembered. pic.twitter.com/Jium4ZqHHr

— David Lammy (@DavidLammy) April 22, 2021