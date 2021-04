Eva Copa ve que los resultados preliminares de las elecciones son un llamado a la renovación

Fuente: El Deber Alvaro Rosales Melgar

«Toda la población espera renovación, cambios de la política, que los políticos cumplan con su palabra y dejen de lado la discriminación, el racismo y el separatismo, nosotros buscamos la reconciliación del departamento para salir juntos adelante», fueron las palabras de Eva Copa, alcaldesa electa de El Alto, cuando la prensa paceña le consultó hoy su opinión sobre los resultados preliminares de la segunda vuelta de las elecciones departamentales de La Paz.

La líder alteña de la agrupación Jallalla señaló que están a la espera de los resultados oficiales y así confirmar los registros de su frente político, que señala que Santos Quispe lleva la delantera.

Para Copa, esto sería un buen augurio para trabajar de manera conjunta y de la mano para consolidar los planes de metropolización de la región, donde se incluya a municipios como Viacha, Achocalla y Laja. «Ha habido buena respuesta a la candidatura de Santos Quispe, esperamos trabajar de la mano. A él, desearle éxito y que Dios lo bendiga», apuntó Copa.

El resultado preliminar del cómputo oficial del Órgano Electoral refleja que en La Paz, el candidato de Jallalla, Santos Quispe, lleva la delantera con 59% de votos, respecto al 41% de Franklin Flores, candidato del MAS. No obstante, el cómputo está al 46,68% hasta las 10:30 de la mañana de este lunes, 12 de abril.

La alcaldesa alteña también sostuvo que «lamentablemente hay una cúpula en la MAS» que no deja que La Paz crezca y no da lugar a nuevos liderazgos. «Esta cúpula se cree todopoderosa y no es así, la ciudadanía les está demostrado que nada es eterno, que los cargos son pasajeros y de acuerdo a eso debemos empezar a trabajar y poner los pies sobre la tierra», manifestó.

Otro que también espera unidad y trabajar de manera conjunta es el alcalde electo de la capital paceña, Iván Arias, quien el domingo sostuvo que espera reunirse con el ganador de la elección porque lo más importante es hacer obras y traer paz al departamento, dejando de lado el separatismo entre paceños.