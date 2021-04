Evalúan actividades virtuales y mixtas para la entrada del Gran Poder

Fuente: paginasiete.bo

Tras una asamblea realizada por la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder se definió derogar la medida de suspensión de actividades del año pasado y emitir una resolución. Según el presidente de la asociación, se realizarán actividades virtuales y se evalúan las mixtas.

Según informó el presidente de la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder, René Lima, en la asamblea de hoy la mayoría de los fraternos pidió la suspensión de las actividades, pero las fraternidades deben preguntar a sus miembros si se puede desarrollar una actividad semipresencial en un lugar cerrado. “Gran Poder es un Patrimonio de la Humanidad, por eso debemos de informar sobre nuestras actividades a la Unesco, para que no nos quiten el nombramiento de patrimonio”, indicó.

Aunque las actividades están sujetas a la decisión de los fraternos, el presidente de la asociación destacó que se desarrollarán eventos virtuales. “Siempre vamos a estar sujetos a lo que decidan el gobierno central, departamental y municipal. Ahora si hacemos actividades virtuales va a ser totalmente voluntaria de las 73 fraternidades”, destacó.

La autoridad indicó que es muy poco probable postergar la festividad que se realizará en mayo. “No vamos a ir a otra fecha”. Lo que sí está confirmado son las actividades virtuales, una de las agendadas es la elección de la palla.

Lima explicó que el año pasado no se eligió a la representante de la entrada folclórica y que este año la selección se desarrollará de manera virtual. “La representante del 2019 sigue, el 2020 no se ha elegido. No había elección por la pandemia, el 2021 queremos hacer la elección virtual de la palla y nos va a representar”, precisó.